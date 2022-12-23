Ветерани війни можуть розраховувати на безоплатну медичну допомогу при травмах: від необхідних обстежень, до лікування та реабілітації – подробиці

Медична допомога при переломах може надаватися в межах екстреної, амбулаторної або стаціонарної медичної допомоги. Про це розповідає НСН

Якщо в результаті травмування відчувається інтенсивний біль, є набряк, деформація частини тіла або головний біль, порушення координації – потрібно викликати в екстрену допомогу за номером 103.

Диспетчер надасть інформацію щодо першої допомоги, а також адресу найближчої лікарні, в якій є травмпункт. Якщо постраждалий у невідкладному стані та не може самостійно рухатися, диспетчер направить машину екстреної допомоги.

Людину з травмою швидка має доставити у медичний заклад, що має контракт з НСЗУ.

Які медичні послуги ветерани війни можуть отримати безкоштовно

У такому закладі пацієнту мають надати усю необхідну медичну допомогу безоплатно. А саме:

огляд та консультацію лікаря;

безоплатна діагностика, у т. ч. рентгенологічні, ендоскопічні, ультразвукові, функціональні дослідження;

виконання лікарями вузької спеціалізації, такими як хірург чи ортопед-травматолог, лікувальних процедур або хірургічних втручань.

Після огляду та надання меддопомоги лікар призначить госпіталізацію, або надасть рекомендації щодо подальшого лікування чи реабілітації.

Також лікар одразу пацієнту виписує направлення на обстеження чи консультації чи комплекс послуг.

Пацієнту з травмою не потрібно кожного разу йти за новим направленням, наприклад, для перев’язки.

Якщо ж травмований потребує госпіталізації, то перебування у стаціонарі та харчування також мають бути безоплатними.

Лікарні, які мають контракт з НСЗУ за пакетами Стаціонарна допомога дорослим та дітям без хірургічних втручань або Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах мають надавати пацієнту безоплатно такі послуги:

інструментальні та лабораторні обстеження;

медичну допомогу для полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів

травматичного пошкодження;

знеболення та медикаментозну терапію;

хірургічні операції із забезпеченням анестезії;

післяопераційний моніторинг, знеболення і подальшу медикаментозну терапію;

цілодобовий лікарський та медсестринський догляд;

реабілітацію в гострому періоді.

Але іноді отримана травма може потребувати не тільки оперативного втручання, а й дороговартісних витратних матеріалів. Таких як протези або накісткові металоконструкції.

До тарифу на медичні послугине включено вартість дороговартісних витратних матеріалів. Але вони забезпечуються у централізованому порядку за рахунок інших програм державного бюджету.

Якщо після травми пацієнт потребуватиме тривалої реабілітації, то це також передбачено Програмою медгарантій в межах пакету Медична реабілітація дорослих та дітей від 3-х років з ураженням опорно-рухового апарату.

Детальніше про це тут: https://cutt.ly/MM1p3Z6.

Джерело

Як отримати медичні препарати за програмою «Доступні ліки» під час війни