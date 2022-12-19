Як зробити щеплення проти COVID-19 під час війни – роз’яснення від НСЗУ

В НСЗУ пояснили, як зробити щеплення проти COVID-19 під час війни, передає НСН.

Лікарі говорять, що ризик заразитися COVID-19 в Україні такий же, як і до війни. Але зараз лікарні заповненні пораненими бійцями, тому ситуація складніша. Українців закликають щепитися проти коронавірусної хвороби, аби врятувати себе від важкого перебігу хвороби.

Хто може зробити щеплення проти COVID-19

Всі люди віком від 5 років. Щеплення можна робити навіть без декларації з сімейним лікарем. При собі потрібна мати паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Для щеплення дитини — свідоцтво про народження та документ, що підтверджує щеплення за календарем вакцинації.

Як зробити щеплення проти COVID-19 під час війни

У найближчому центрі або пункті вакцинації від COVID-19 за посиланням;

Зателефонуйте своєму сімейному лікареві;

Зателефонуйте в найближчу поліклініку.

Якщо ви вже отримали повний курс вакцинації, то можна зробити першу бустерну дозу. Її можна зробити, якщо з часу первинного курсу минуло щонайменше 5 місяців. Через 4 місяці після першого бустерного щеплення дорослим з групою ризику тяжкого перебігу COVID-19 необхідно зробити друге бустерне щеплення. Інші дорослі також можуть отримати друге бустерне щеплення.

Джерело – НСЗУ

Кому можуть відмовити в мобілізації за станом здоров’я – перелік хвороб