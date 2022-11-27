Медики в Херсоні організували фальшивий спалах COVID-19, щоб завадити окупантам захопити лікарню імені Опанаса та Ольги Тропіних.

Про це пише The Wall Street Journal, передає NNS.

Видання пише, що окупанти наказали головному лікарю Леоніду Ремізі зняти з входу до лікарні державний прапор України, однак той відмовився.

“Ви можете застрелити мене, якщо хочете, але я не збираюся цього робити”, сказав лікар окупантам.

Повідомляється, що вперше російські солдати пішли, не наполягаючи на своєму. Однак потім затримали двох лікарів та заборонили українську символіку. Проте медики з лікарні Тропіних сховали обладнання, а також почали шпигувати за росіянами на користь українських спецслужб.

Журналісти пишуть, що російські війська намагалися перетворити лікарню Тропіних на військовий шпиталь, змусити лікарів лікувати їх поранених. Тоді до них вийшов сам головлікар Реміга у захисному костюмі та сказав, що росіянам не можна входити, бо в лікарні спалах коронавірусу. На стінах лікарні персонал розклеїв попередження про небезпечні інфекції. Повідомляється, що такий прийом спрацював, і росіяни ненадовго пішли.

Проте згодом, як сказано у матеріалі, лікарям довелося лікувати поранених росіян та мирних жителів. Окупанти намагалися привернути до себе головного лікаря Ремігу. Йому довелося просити у чоловіків, яких він прийняв за агентів ФСБ, інсулін, оскільки він у лікарні скінчився.

Коли окупанти зрозуміли, що Реміга відмовляється співпрацювати з ними, його “звільнили”. Натомість, як пишуть журналісти, головлікарем призначили кардіолога Ірину Свиридову.

Видання пише, що самого Ремігу затримали окупанти. Лікар ховався кілька днів у друга, але врешті-решт його спіймали та посадили в камеру для утримання “неугодних”. За словами Реміги, його та інших ув’язнених змушували говорити: “Слава Росії. Слава Путіну”. Тих, хто відмовлявся, били.

За словами лікаря, його звільнили через тиждень утримання через похилий вік, 68 років. Коли українські війська звільнили Херсон, він знову вступив на посаду головного лікаря. Ірина Свиридова покинула місто, вирушивши на окуповану Росією території.

Також стало відомо, що російські військові зверталися до херсонських лікарів з проханням поставити фейкові діагнози. Так вони хотіли втекти з фронту, коли Україна почала завдавати ударів по російських базах і лініях постачання на Херсонщині.

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