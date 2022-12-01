Чи зміниться курс долара до кінця року і що буде з доходами населення – відповіли у ВР

Чи зміниться курс долара до кінця року і що буде з доходами громадян, відповіли у Верховній Раді України. Зокрема, свій прогноз дав Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев.

Він заявив, що фіксований курс долара в Україні до кінця року навряд чи зміниться. Про це він повідомив в інтерв’ю “Українським новинам”, передає NNS.

“Мені здається, що НБУ чітко дав зрозуміти, що до кінця року не буде будь-яких змін офіційного курсу і для цього підстав немає”, – наголосив Гетманцев.

Він також додав, що наразі Україна має постійну допомогу міжнародних партнерів, а золотовалютний резерв налічує понад 25 млрд доларів.

“У нас досить ритмічна допомога партнерів, яка надходить до нас. Понад 45% зовнішньої допомоги з листопада надходить за рахунок грантів. Золотовалютний резерв становить понад 25 млрд доларів, тобто три місяці імпорту гарантовано”, – зазначив він.

Війна – це про зменшення реальних доходів

Також Гетманцев прокоментував ситуацію, яка має місце в Україні, коли курс долара і ціни збільшуються, а доходи ні.

Війна – це про зменшення реальних доходів. Хочемо ми цього чи ні, але воно так. Я міг би співати дифірамби політиці влади, зокрема уряду, але реальність полягає у тому, що біднішають всі. В першу чергу, соціально незахищена верства населення і завдання уряду підтримати їх. І він це робить. Друга стаття видатків бюджету (по обсягу направлених коштів) – це соціальні видатки. Попри війну ми проіндексували пенсію у 2022 році і у 2023 році також її проіндексуємо. Середня пенсія складає біля 4,5 тис. гривень і вона була збільшена протягом цього року на 16%. Якщо ми порівняємо рік до року дев’ять місяців 2021-2022 років, то середня інфляція складе 18%. Підвищення пенсій є співставним з інфляційними процесами. До того ж ми підвищуємо соцвиплати і ветеранам, і малозабезпеченим сім’ям попри війну. Мінімальна зарплата в Україні складає 6,7 тис. гривень. Хочу нагадати, що ми підвищили в цьому році, незважаючи на війну. Дійсно, вона стала меншою у перерахунку на долар, ніж вона була на початку року, але попри війну вона вища ніж на кінець 2020 року (в еквіваленті по офіційному курсу до долару – 183$ проти 177$) і на кінець того ж 2018 року – 183$ проти 138$, – розповів Гетманцев.

Він додав, що реальні середні зарплати знизяться поточного року. Це прогноз Нацбанку – зменшення на чверть. Це є наслідком війни: скорочення економіки і 30% інфляції.

У військовий час зростання реальних доходів населення – ілюзія. Цього може вимагати тільки «мамкина опозиція» чи такі саме «експерти» із соцмереж. Війна – це час падіння доходів. Завдання уряду в цьому контексті – стримування цього процесу та нейтралізацію його негативного впліву на найбільш соціально незахищені верстви населення. І він його виконує, так як я зазначив: з урахуванням і в межах обмежених ресурсів. Кабмін не чарівник, – сказав депутат.

Нагадаємо, фіксований курс долара наразі в Україні перебуває на рівні 36,57 грн/дол. Такий курс НБУ встановив від 21 липня цього року, знизивши тоді офіційний курс гривні на 25%.

Водночас у бюджеті-2023 середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець року він становитиме 45,8 грн за дол. (замість 50 грн за дол. у попередньому прогнозі).

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