ВР ухвалила бюджет-2023: основні видатки, курс долара, ВВП і рівень інфляції

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому державний бюджет-2023. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, передає NNS.
За законопроєкт проголосували 295 парламентаріїв. Утрималися 35.
По фракціям:
- СН – 211
- ЕС – 0
- Батьківщина – 0
- Платформа за життя та мир – 18
- За майбутнє – 15
- Голос – 10
- Довіра – 16
- Відновлення України – 15
- Позафракційні – 10
«Це – рекорд найбільш завчасного ухвалення бюджету за історію України. Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі 38 млрд доларів», – зазначив член фракції «Голос» Железняк.
На безпеку і оборону в кошторисі передбачено 1 трлн 141,1 млрд грн, або 18,2% ВВП
7 жовтня Верховна Рада затвердила проєкт закону про державний бюджет України на 2023 рік у першому читанні: «після майже трьох годин обговорення правок.
У схваленому законопроєкті до другого читання уряд врахував скоригований прогноз зростання ВВП на 2023 рік до 3,2% (замість попереднього прогнозу в 4,6%) з урахуванням збереження високих безпекових ризиків, а також ризиків продовження атак на об’єкти енергетичної системи України й інші об’єкти критичної інфраструктури України. Натомість прогноз інфляції зменшився з 30% до 28%. Доходи держбюджету 2023 року передбачено у сумі 1,3 трлн гривень. Видатки становитимуть 2,6 трлн гривень.
Отже, основні показники бюджету
- Доходи – 1,3 трильйона гривень;
- Видатки – 2,6 трильйона гривень.
- Середній курс долара – 42 гривні;
- Щомісячний дефіцит бюджету – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік;
- Середня зарплата – 18 500 гривень;
- Зростання економіки – 4,6% в реальному вираженні та 37% у номінальному.
Скільки закладено коштів на армію у бюджеті
Денис Шмигаль розповів, що у 2023 році понад трильйон гривень направлять на армію та безпеку України.
Зараз Кабмін працює над 3 напрямками та фінансування дефіциту бюджету. Його сума становить 38 мільярдів доларів.