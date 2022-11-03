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Україна
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ВР ухвалила бюджет-2023: основні видатки, курс долара, ВВП і рівень інфляції

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ВР ухвалила бюджет-2023: основні видатки, курс долара, ВВП і рівень інфляції

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому державний бюджет-2023. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, передає NNS.

За законопроєкт проголосували 295 парламентаріїв. Утрималися 35.

По фракціям:

  • СН – 211
  • ЕС – 0
  • Батьківщина – 0
  • Платформа за життя та мир – 18
  • За майбутнє – 15
  • Голос – 10
  • Довіра – 16
  • Відновлення України – 15
  • Позафракційні – 10

«Це – рекорд найбільш завчасного ухвалення бюджету за історію України. Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі 38 млрд доларів», – зазначив член фракції «Голос» Железняк.

На безпеку і оборону в кошторисі передбачено 1 трлн 141,1 млрд грн, або 18,2% ВВП

7 жовтня Верховна Рада затвердила проєкт закону про державний бюджет України на 2023 рік у першому читанні: «після майже трьох годин обговорення правок.

У схваленому законопроєкті до другого читання уряд врахував скоригований прогноз зростання ВВП на 2023 рік до 3,2% (замість попереднього прогнозу в 4,6%) з урахуванням збереження високих безпекових ризиків, а також ризиків продовження атак на об’єкти енергетичної системи України й інші об’єкти критичної інфраструктури України. Натомість прогноз інфляції зменшився з 30% до 28%. Доходи держбюджету 2023 року передбачено у сумі 1,3 трлн гривень. Видатки становитимуть 2,6 трлн гривень.

Отже, основні показники бюджету

  • Доходи – 1,3 трильйона гривень;
  • Видатки – 2,6 трильйона гривень.
  • Середній курс долара – 42 гривні;
  • Щомісячний дефіцит бюджету – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік;
  • Середня зарплата – 18 500 гривень;
  • Зростання економіки – 4,6% в реальному вираженні та 37% у номінальному.

Скільки закладено коштів на армію у бюджеті

Денис Шмигаль розповів, що у 2023 році понад трильйон гривень направлять на армію та безпеку України.

Зараз Кабмін працює над 3 напрямками та фінансування дефіциту бюджету. Його сума становить 38 мільярдів доларів.

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