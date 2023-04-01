Вибір таблеток або іншого препарату для зниження температури – нескладне завдання, якщо людина має необмежений вибір всього необхідного для того, щоб знижувати жар, у найближчій аптеці. Проте вже з 1 квітня деякі жарознижувальні препарати без рецепта лікаря купити буде неможливо

Про це повідомляє НСН

В основному для зниження температури тіла застосовують парацетамол, ацетилсаліцилова кислота (аспірин), анальгін та інші.

Як пояснили в МОЗ, без рецепта купити не можна буде препарати, в інструкціях до яких зазначено, що вони мають відпускатися лише за призначенням лікаря – за рецептом.

Згідно з інформацією на сайтах онлайн-аптек, тепер знадобиться рецепт лікаря, щоб купити анальгін (як у ампулах, так і у таблетках або у вигляді супозиторіїв) або парацетамол (у таблетках чи розчинах для внутрішньовенного введення). Додамо, що йдеться про ці препарати тільки від певних виробників або в певному дозуванні.

Які жарознижувальні препарати можна буде купити без е-рецепту з 1 квітня

А ось більшість популярних жарознижувальних препаратів в аптеках і далі продаватимуть без рецепта.

Наприклад, безрецептурним є “Нурофен”, який випускається у формі таблеток і капсул для дорослих або у формі суспензії для дітей, або інші препарати ібупрофену.

Без рецепта з 1 квітня можна буде купити парацетамол – у таблетках, капсулах, сиропах або супозиторіях для дітей, а також препарати, що містять парацетамол: “Панадол”, “Ефералган” та інші.

Також без рецепта можна буде купити ацетилсаліцилову кислоту та препарати, що містять цю діючу речовину: аспірин, “Упсарин Упса”, “Ацетилка”.

Як висновок додамо, що введення електронних рецептів на всі препарати, які продаються лише за призначенням лікаря, не надто вплине на процедуру купівлі звичних жарознижувальних препаратів, адже більшість популярних ліків можуть продаватися без рецепта.

Джерело

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