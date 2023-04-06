З 1 квітня рецепт на ліки може бути як електронним, так і паперовим. У МОЗ пояснили, як продаватимуть медичні препарати для тварин з квітня

Нововведення щодо продажу ліків за рецептом викликало чимало питань серед власників домашніх тварин, які купують ліки для своїх улюбленців в аптеці.

У Міністерстві охорони здоров’я України надали роз’яснення щодо цього питання. Про це розповідає НСН.

Рецепт на ліки – як продаватимуть лікарські засоби для тварин з 1 квітня

“З впровадженням електронного рецепта перелік рецептурних ліків залишився незмінним. Тому жодних додаткових змін чи обмежень щодо відпуску лікарських препаратів для тварин не передбачається. Як і раніше ви можете придбати ліки для ваших улюбленців у звичайній аптеці. При цьому відпуск ліків для тварин, як і раніше, здійснюється виключно за відповідним рецептом від спеціаліста-ветеринара”, – пояснили в МОЗ

Власники домашніх тварин можуть придбати в аптеці лікарські засоби (крім наркотичних (психотропних) лікарських засобів, отруйних або сильнодіючих лікарських засобів) за рецептами ветеринарних лікарів.

Виписуання та видача рецептів на ветеринарні препарати здійснюється згідно з правилами, установленими наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 03.06.2008 №97, зареєстрованими у Міністерстві юстиції 19 червня 2008 р. за № 544/15235. Документом встановлено вимоги до форми та оформлення рецептів на ветеринарні препарати.

Ще новини України: Рецепт потрібен лише на рецептурні ліки – список препаратів