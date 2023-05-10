Наслідки війни, на жаль, збільшують попит у медичній допомозі. У НСЗУ розповіли, чи можна звернутися до сімейного лікаря будь-коли – в тому числі, у неробочі, святкові чи вихідні дні

Думка, що до сімейного лікаря можна звернутися будь-коли, втому числі і в неробочі дні, є хибною.

Про це розповідає НСН з посиланням на НСЗУ

Будь-яка амбулаторія або поліклініка, де працює ваш сімейний лікар, має чітко визначені години роботи. Сімейні лікарі також приймають пацієнтів у визначені години.

Кожен заклад із надання первинної медичної допомоги має право організовувати порядок прийому пацієнтів на власний розсуд, з дотриманням вимог чинного законодавства. Тож керівник закладу із надання первинної медичної допомоги може утворити черговий кабінет для обслуговування населення поза годинами прийому пацієнтів сімейними лікарями у вихідні, святкові та неробочі дні.

Чи можна звернутися до сімейного лікаря у неробочі чи святкові дні – НСЗУ

Поцікавтесь заздалегідь у вашій амбулаторії про можливість та правила звернення у вихідні дні!

Тож при погіршенні самопочуття і необхідності в медичній допомозі у вихідні дні, радимо звертатись не до свого сімейного лікаря особисто, а в ту амбулаторію чи медичний заклад, де лікар працює.

Пам’ятайте, що невідкладна ситуація зі здоров’ям потребує невідкладної допомоги. А це або дзвінок на 103, або самостійне відвідування лікарні, яка надає медичну допомогу цілодобово.

Думка, що до сімейного лікаря можна звернутися будь-коли, втому числі і в неробочі дні, є хибною. Ваш сімейний лікар – людина, а не сервіс 24/7.

“Потурбуйтесь про свого сімейного лікаря, щоб він або вона мав змогу турбуватись про вас!” – закликають у НСЗУ.

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