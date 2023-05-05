Календар щеплень – в яких випадках не можна робити вакцинацію новонародженим дітям

В Україні є календар щеплень, де зазначено всі дати здійснення вакцинації. Кілька з них потрібно зробити одразу після народженя дитини. Проте є випадки, коли щеплення робити не можна

Про це розповіла педіатр Анна Сєрова на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє НСН.

Які щеплення дитина повинна отримати після народження

На 3-5 день після народження немовля повинне отримати щеплення БЦЖ. Це жива вакцина, яка захищає від найважчих форм туберкульозу. Однак діти, які старше п’яти днів, також можуть отримати це щеплення.

У пологовому будинку за рекомендацією ВООЗ дитина також повинна отримати щеплення від вірусного гепатиту В. Друга доза вводиться у два місяці, третя – вже в шість місяців.

Якщо мама дитини інфікована гепатитом B, тоді паралельно вводиться імуноглобулін проти гепатиту B.

“Одразу скажу, що вакцина не викликає гепатит та фізіологічна жовтяниця не є протипоказом. Важливо відзначити, що вакцина від гепатиту B є профілактикою раку печінки. А шляхів передачі цієї хвороби багато”, – пояснює лікар

В яких випадках вакцинацію робити не можна

Протипоказаннями до вакцинації новонароджених є:

новонароджені від ВІЛ-інфікованої матері з невідомим ВІЛ-статусом

один з членів сім’ї хворий на важку комбіновану імунну недостатність

важкі стани дитини, якщо вона перебуває в реанімації

особиста відмова батьків щеплювати дитину

Обов’язкові щеплення для дитини

Обов’язковою є вакцинація від 10 небезпечних захворювань:

кашлюк

дифтерія

правець

кір

паротит

краснуха

туберкульоз

гемофільна інфекція типу b

поліомієліт

гепатит B

Календар щеплень

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