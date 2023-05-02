Які ліки не можна давати дітям – відповідь лікаря

Деякі ліки не можна давати дітям. Лікарі розповіли, які препарати можуть викликати кому і судоми у дитини

Сиропи від кашлю не можна давати дітям до 12 років, всупереч рекламі щодо їх ефективності. Також ці препарати не можна давати дітям віком від 12 до 18 років, які мають проблеми з диханням.

Про це розповіли лікарі медичного центру у Києві “Доказові” у Facebook, повідмоляє НСН.

Що таке кашель

Кашель – це захисна реакція організму, яка спрямована на очищення дихальних шляхів від слизу, мокротиння, різних хімічних речовин та механічних частинок.

Тобто кашель – фізіологічний рефлекс, який є у всіх здорових дітей та у середньому здорові діти мають 10 коротких кашлевих поштовхів протягом доби, переважно вдень.

Діти, особливо у перші роки життя, мають низку анатомічних особливостей, що впливають на силу кашлю:

дихальні шляхи мають менший діаметр, вони коротші за довжину;

мають слабший м’язовий каркас: підвищена еластичність, швидше втомлюється діафрагма, недорозвиненість м’язової тканини та незавершеність мієлінізації нервових волокон.

Кашльовий поштовх – це складний рефлекс із багатими складовими. Якщо коротко: все починається з подразнення рецепторів і нервових закінчень на слизовій оболонці дихальних шляхів (від порожнини носа і аж до дихальних бронхіол), формується імпульс, що прямує в кашльовий центр – довгастий мозок.

Які ліки не можна давати дітям

Він миттєво обробляє інформацію і моделює кашель і передає імпульс на дихальні та міжреберні м’язи, діафрагму слизової оболонки шляхів і повітря з великою силою та швидкістю виходить, захоплюючи з собою ті ж частки та мокротиння і таким чином відбувається очищення дихальних шляхів – тобто кашель.

Чому відхаркувальні сиропи не працюють

У рандомізованих дослідженнях, систематичних оглядах та мета-аналізах було доведено, що ці ліки не діють краще, ніж плацебо і можуть мати серйозні побічні ефекти.

Чому вони небезпечні:

Легко передозувати ліки для дітей віком до 2-х років.

Мають високий потенціал токсичності: особливо сиропи, в основі яких кодеїн/декстрометорфан, ментол, камфорна, евкаліптова олія.

Діти й підлітки часто мають змінений психічний стан (млявість, кому або збудження) і в залежності від інгредієнтів, що приймаються, можуть розвинутися пригнічення дихання, важка гіпертензія або судоми.

Приводять до надмірного утворення слизу в нижніх дихальних шляхах (бронхах): бронхоспазм та додавання вторинної бактеріальної інфекції.

Побічні ефекти муколітиків:

на серцево-судинну систему: дистонічні реакції, аритмія, тахікардія, порушення ритму та навіть блокада роботи серця.

на центральну нервову систему: подразнення, марення, сонливість, парадоксальна збудливість, запаморочення, галюцинації, дратівливість та головний біль;

на органи ШКТ: сухість у роті, блювання, нудота, запор чи навпаки пронос, анорексія.

інші побічні дії: пропасниця, бронхоспазм, затуманений зір, затримка сечі.

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