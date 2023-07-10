Як українцям отримати 1000 доларів допомоги від США – де подавати заявку

Українці, які постраждали від війни, можуть отримати 1000 доларів допомоги від американської благодійної організації у галузі технологічної індустрії 1K.

Наразі виплату вже надали понад 11 тис. сімей та 40 тис. дітей, передає НСН.

Але, як зазначається на сайті проєкту 1K для України, розраховувати на допомогу варто не всім. Річ у тім, що:

програма орієнтована на сім’ї;

є значний обсяг запитів на допомогу.

“Проєкт зосереджений на прямих зв’язках спонсорів у США та в усьому світі для допомоги українським сім’ям, які постраждали від безглуздої та нелюдської війни. Якщо ми зможемо знайти для вас спонсора, ви отримаєте гроші безпосередньо на свою банківську картку в гривні”, розповідають в 1K для України.

При цьому там підкреслюють: у разі ухвалення рішення про надання допомоги кошти будуть надіслані протягом 1 години. Втім, очікувати їх доведеться довше – навіть до кількох днів.

Хто може подати заявку

Допомога є одноразовою. Подати заявку на її отримання може будь-яка українська сім’я що як перебуває в країні, так і виїхала з неї – як біженці.

На що можна витрачати виплату

Чітко визначеного переліку товарів чи послуг, на які має бути витрачено виплату, не існує. Гроші можна використати для оплати всього, що одержувач визнає за потрібне.

“Багато сімей використовують кошти на їжу, одяг, оренду й евакуацію із зони бойових дій”, пояснили в проєкті.

Як подати заявку

Подати заявку на виплату можна тут. Для цього потрібно заповнити форму. Вказати потрібно:

реферальну електронну адресу. “E-mail особи, яка спрямувала вас у проєкт $1K Україна. Вкажіть свою електронну пошту, якщо ви посилаєтеся на себе”, – пояснили в організації;

свою електронну адресу;

номер телефону;

ім’я;

прізвище;

номер банківської картки;

дату народження;

місто проживання;

адресу. “Це має бути та сама адреса, яку ви вказали у своєму банку. Вкажіть вулицю, номер квартири та місто”, – розповіли в $1K;

індекс;

місце перебування – у своєму місті в Україні, в іншому місті або за кордоном;

кількість дітей у сім’ї;

кількість дорослих;

сімейне фото – без нього заявка може бути не затверджена;

посилання на особистий Instagram або Facebook;

коротку інформацію про всіх членів сім’ї (імена, вік, рід занять тощо);

чим зумовлена необхідність отримання допомоги;

на що буде витрачено виплату.

“Не надсилайте форму двічі. Якщо ви продовжите надсилати повідомлення, наша система заблокує вас, і ви не зможете отримати допомогу”, підкреслили в проєкті.

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