Хто може отримати виплати від ЮНІСЕФ протягом 2023 року

Українці можуть отримати виплати від ЮНІСЕФ протягом 2023 року. На допомогу мають право багатодітні родини, які подали заявки минулого року. Також можна оформитись у представників місцевих органів влади на нову програму допомоги.

Про це інформує НСН з посиланням на сайт ЮНІСЕФ.

Допомога від ЮНІСЕФ Спільно

Програма грошової допомоги від ЮНІСЕФ Спільно — це додаткова підтримка багатодітних українських сімей, які постраждали від війни.

Багатодітним сім’ям виплачували допомогу в розмірі 2 200 грн раз на місяць, але не більше як на п’ятьох осіб.

Реєстрація на програму грошової допомоги Спільно від ЮНІСЕФ була призупинена 15 серпня 2022 року.

«Це необхідно для опрацювання заявок та виплати родинам, які відповідають критеріям програми, подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу», пояснюють в організації.

Хто зможе отримати виплати від ЮНІСЕФ у 2023 році

Хоч ЮНІСЕФ вже припинила приймати нові заявки на виплати, українці, які вже подали заявки, все ж зможуть отримати гроші у 2023 році.

Річ у тім, що зараз організація займається перевіркою даних та заявок, надісланих українцями ще у 2022 році (тобто до призупинення приймання заявок).

Відповідно, якщо ви подали заявку на допомогу від цих організацій, але досі не отримали виплати, у 2023 році гроші мають вам зарахуватися на рахунок, який ви зазначали під час реєстрації у програмах.

Як оформити заявку на нову допомогу від ЮНІСЕФ у 2023 році

Як зазначено на сайті ЮНІСЕФ, протягом 2023 року взяти участь в програмі можуть родини, які мають принаймні одну дитину або більше дітей до 18 років, та які проживають на території східної та південної України, на територіях, де відновлено контроль уряду України та у громадах що розташовані 30 км та ближче від лінії зіткнення (Харківська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Миколаївська області).

Наразі реєстрацію на грошову програму здійснюють виключно представники місцевих органів влади, працівники соціальних департаментів обласних, міських, районних адміністрацій та організації-партнери ЮНІСЕФ.

Щоб дізнатися важливі деталі щодо отримання допомоги звертайтеся за номером гарячої лінії Спільно 0 800 600 017 (з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 20:00, у суботу з 9:00 до 18:00, неділя вихідний, дзвінки безкоштовні).

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