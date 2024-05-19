Виховання дитини вимагає багато сил, терпіння та нервів. Чому зараз виховувати дітей складніше, ніж 20 або 40 років тому.

Про складнощі сучасних мама у вихованні дітей розповіла психолог та педагог Катерина Канівець, повідомляють Новини України – НСН.

Експерт Катерина Канівець зауважила, що не порівнює та не бере до уваги матеріальний аспект.

Усвідомленість

Експерт зазначила, що сучасні мами більш усвідомлені, ніж попередні. Вона зазначила, що не хоче нікого образити, все індивідуально, але це факт.

У великого відсотка жінок з’являється надмірна тривожність, страх помилитися та повторити негативний досвід своїх батьків, бажання відповідати негласним вимогам “я дуже хороша мама” та часом певна зацикленість на дитині.

Сучасні мами конкурують між собою за успіх дитини.

Зміни у структурі сім’ї

Катеріна розповіла, що ще 20-30 років тому дітей в родинах виховували всі: мама, тато, дідусі, бабусі. Зараз є така тенденція – бабусі активно поринають у власне життя, а молоді мами прагнуть автономії.

Чому сучасним мамам важче виховувати дітей – 5 причин

Часто таке відбувається саме у великих містах.

В цьому є свої плюси і мінуси. У чомусь автономія складніша – щоб мамі мати вільний час потрібна няня або чергування з чоловіком. Те саме стосується і побуту.

Автономність мам

Жінки, крім виховання дитини, продовжують активно працювати. Сучасним мамам доводиться поєднувати багато всього плюс займатися дитиною. Важко відповідати критеріям суспільства, звідси стрес та складність.

Також завищені очікування від радостей материнства та ідеалізація роблять свою справу. Тут і мають місце певні образи успішних мам, створенні суспільством.

Нові технології та гаджети

Ще років 20 тому таких проблем, як залежність від гаджетів і кібербулінг, не існувало. Покоління мам з 2010 року вперше почало стикатися з цим. Але треба вчитися та долати ці труднощі.

Надмірний стрес

Під час війни усі перебувають у постійному стресі. Народжувати та виховувати дітей у таких реаліях для багатьох складно.

Психолог додала, що кожна мама робить у житті помилки. Краще знайти свій оптимальний ритм та стиль життя та виховання дітей.

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