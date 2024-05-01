Водіям загрожує штраф за порушення правил перевезення дітей в автотранспорті. Які суми передбачені

Водіям загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу за перевезення дітей без спеціальних автокрісел або у невідповідних їм кріслах, а також за нехтування ременями безпеки для маленьких пасажирів.

Про це розповідають Новини України – НСН.

Як правильно перевозити дитину в автомобільному транспорті

Для безпечного перевезення дитини необхідно перевозити її у спеціальних утримуючих системах: автокріслах чи бустерах.

Згідно з п. 21.11 “Перевезення пасажирів” ПДР України, забороняється перевозити дітей, зріст яких менше ніж 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу.

Також, заборонено переводити дитину на задньому сидінні мотоцикла та мопеда.

Перевезення дітей в автотранспорті – який штраф загрожує водію за порушення правил

Де повинно бути встановлено автокрісло дитини

Автокрісла чи бустери необхідно встановлювати на місцях для сидіння, крім першого ряду.

Дитячі автокрісла необхідно встановлювати та використовувати відповідно до інструкцій виробників цих систем та транспортних засобів. Характеристики дитячої утримуючої системи повинні відповідати масі та зросту дитини, яка у ній перевозиться.

При цьому діти повинні перебувати у дитячих утримуючих системах у пристебнутому положенні.

У разі перевезення дитини віком до трьох років у легковому автомобілі на місці для сидіння першого ряду допускається встановлення дитячих утримуючих систем, які встановлюються проти напрямку руху з обов’язковим відключенням фронтальної подушки безпеки цього місця для сидіння (у разі її наявності).

Який штраф загрожує за порушення правил перевезення дітей

За порушення правил перевезення дітей передбачено штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на сьогодні складає 510 гривень.

Слід зауважити , що за повторне порушення правил протягом року стягується штраф у розмірі 850 гривень.

Джерело.

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