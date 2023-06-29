Де влітку безкоштовно відпочити дітям ВПО, військових та інших категорій: перелік варіантів

Де влітку безкоштовно відпочити дітям ВПО, військових та інших категорій, розповідає Нова Українська Школа, корисний матеріал підготувала Ірина Троян, передає НСН.

Упродовж літа в Україні діятимуть відпочинкові табори та кемпи, де діти зможуть відновитися. Більшість із таких місць функціонуватиме на заході України, з урахуванням усіх вимог безпеки.

Там дітям пропонують різні активності: подорожі, кемпінги, спортивні ігри, майстер-класи, волонтерство тощо. Значну увагу приділять і психоемоційному стану, тому в багатьох кемпах передбачили як групові, так і індивідуальні заняття дітей із психологами.

“Нова українська школа” пропонує добірку варіантів безплатного відпочинку для дітей військовослужбовців, ВПО, полонених, волонтерів, із сімей у складних життєвих обставинах та інших категорій.

У статті читайте:

що пропонують для літнього відпочинку дітей деякі з благодійних організацій;

як скористатися державною програмою єОздоровлення та отримати понад 14 000 гривень для відпочинку дитини;

для яких категорій пропонують відпочинок;

як узяти участь у програмах.

Де влітку безкоштовно відпочити дітям ВПО, військових та інших категорій: літні кемпи, екскурсії, реабілітація

Варіанти відпочинку від благодійного фонду “Голоси дітей”

Організація пропонує літні кемпи для дітей:

чинних військовослужбовців;

загиблих військовослужбовців;

полонених;

ВПО;

волонтерів;

також окремий табір організовують для дітей працівників поліції, ДСНС та Укрзалізниці.

Вікова категорія на денні кемпи 6–11 років та на виїзні кемпи 11–17 років.

Загалом програми відпочинку стартували з 3 червня і триватимуть до кінця серпня.

Планують охопити 450–500 дітей, які можуть узяти участь як у семи денних кемпах в осередках фонду (локації проведення – Львів, Дніпро, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Чернівці, Чернігів, Східниця), так і в чотирьох виїзних кемпах із ночівлею (локації проведення – Мукачево, Ужгород та Львів). Тривалість – від 5 до 12 днів.

Програми складатимуться не тільки із розважальних активностей, а й міститимуть психологічний напрям.

“Наша мета – не дозволити війні забрати в дітей дитинство. Тому в кожному таборі ми створюємо безпечний та комфортний простір для роботи. Приділяємо велику увагу психоемоційному стану кожної дитини. Відпрацьовуємо навички конструктивної та безпечної взаємодії із соціумом. Навчаємо реагувати на стрес, страх та вчимо розрізняти свої емоції. Для цього разом із дітьми, крім вожатих, займатимуться і практичні психологи. Вони проводитимуть психологічні заняття, такі як арттерапевтичні практики, а також залучатимуться до спільних активностей, аби під час взаємодії спостерігати за станом та реакцією дітей”, – розповіла Катерина Ломакіна, керівниця кемпів та позашкілля БФ “Голоси дітей”

Кожен кемп має свою концепцію та програму, але всі учасники будуть оточені підтримкою в безпечних і комфортних просторах (в усіх таборах є укриття).

Також на кемпах звертатимуть увагу на розвиток у дітей:

комунікативних навичок між однолітками через командні ігри та спортивні активності (квести, флешмоби, проєктну діяльність тощо);

екологічної свідомості (виїзні кемпи серед природи);

творчого потенціалу (малювання, гра на музичних інструментах, театр тіней, танці тощо);

лідерських якостей (організація роботи команди);

психологічної стійкості (робота з психологами, рефлексії).

Денні кемпи – що пропонують?

Згідно з концепцією 6 денних кемпів, вони будуть однією великою Галактикою, а всі учасники будуть супергероями своїх планет. Супергерої матимуть свої навички (суперсила, супершвидкість, розум тощо), які потім оцифровуватимуть у “Хроніках супергероїв” (такий собі журнал, де діти можуть малювати своїх героїв і їхні навички). Потім діти отримуватимуть завдання, які мають виконати (захист планети, співпраця з командою, благодійність тощо). Такий ігровий концепт створений для дітей 6–10 років.

Також діти братимуть участь у виїзних екскурсіях, відвідають заповідники, музеї, кулінарні майстер-класи. Навчаться робити карамель, свічки, аплікації, мозаїку тощо.

Проводитимуть спортивні активності (футбол, естафети, біг) та креативні майстерні – ставитимуть театральні вистави, театр тіней, розв’язуватимуть головоломки, ребуси тощо. Увагу приділять і екологічній тематиці, зокрема, дітям розкажуть про сортування сміття та його важливість.

Програма сьомого денного кемпу (екоарткемп “Голос Карпат”) включає активності, спрямовані на розвиток, стабілізацію, відпочинок дітей, дослідження довкілля та місцевих традицій, розкриття творчого потенціалу (техніки арттерапії, сторітелінгу, ландшафтотерапії, спостереження за тваринами та комахами, Lego-конструювання, ліплення з полімерної глини та пластиліну, гончарство, малювання в різних техніках, відвідування музеїв та заповідників).

Виїзні кемпи з ночівлею

“Володар стихій”

Підлітковий кемп призначений для дітей віком 12–17 років. Передбачені походи в гори, відвідування фортець, замків, рафтинг на річці, ночівля в палатках і на базі тощо.

“Discovery кемп”

Тут діти 10–16 років можуть дізнатися про різні фестивалі світу. Також проводитимуть розмовні клуби з англійської мови, клуби української культури та традицій, діятиме креативна студія дизайну. Діти можуть займатися розписом екосумок, стрільбою з лука, йогою, випалюванням по деревині, а завершиться табір фестивалем із фарбами.

Кемп “Рух”

Діти 11–16 років зможуть відвідати озеро “Синевир”, реабілітаційний центр бурих ведмедів. Також у програмі майстер-клас із розпису екосумок, “збір” літака “Мрія”, створення власних музичних мелодій, плавання та інші рухові активності.

Кемп “Шлях обраних”

Участь можуть узяти діти працівників поліції, ДСНС та Укрзалізниці. Вік дітей 10–17 років. Тут підійматимуть теми розуміння себе та своїх емоцій, власної ідентичності. Також серед інших блоків кемпу:

спортивно-руховий (волейбол, футбол, подорожі, екскурсії, стретчинг);

креативний (артзаняття, ритмотерапія, театр);

персональне зростання (профорієнтація, розповіді про світ професій);

волонтерство (створення ігрових килимків для тварин із притулків).

Навчатимуть дітей і фінансової грамотності, зокрема, учасники дізнаються, що таке бюджет і як розподіляти гроші.

Щоб узяти участь у будь-якому кемпі потрібно:

зателефонувати за номером 0 800 210 105 (працівники проконсультують вас та розкажуть, які анкети потрібно заповнити на певний кемп).

Також для родин загиблих військових функціонує сімейна програма “Кемп+” впродовж 21 дня. Програма реалізовуватиметься на базі одного з готелів на заході України, з проживанням в окремій кімнаті та у форматі повного пансіону. Заїзд із 2 до 23 липня 2023 року. Проїзд, проживання та харчування здійснюватиметься коштом благодійного фонду.

Під час програми учасники можуть відвідати індивідуальні та групові заняття з психологами, практикувати тілесну терапію, арттерапію, психологічні ігри, розмовлятимуть про виховання дітей, техніки зцілення тощо.

Також будуть екскурсії, прогулянки, медико-реабілітаційні процедури.

Докладніше, як узяти участь, можна дізнатися за посиланням на анкету.

Допомога від благодійного фонду “Діти героїв”

Організація надає довгострокову допомогу дітям, які втратили одного чи обох батьків із початку повномасштабного вторгнення (від 24 лютого 2022 року). Кожну дитину фонд підтримує до її повноліття.

Напрями допомоги “Дітей героїв”:

екстрена підтримка: містить матеріальну допомогу, допомогу з відновленням житла, екстрену медичну та психологічну підтримку, допомогу з евакуацією / релокацією;

регулярна підтримка: контакт зі спеціалістом, що допомагає родині й знає всі її потреби, забезпечує надання гуманітарної підтримки;

соціалізація: заняття з розвитку, табори, відвідування театрів та інших заходів, де діти можуть комунікувати з оточенням та знаходити друзів;

медична підтримка: забезпечення консультацій лікарів та оплата аналізів дітей;

освіта: підготовка до школи, вивчення іноземних мов, репетитори;

наставництво та кар’єрна орієнтація: напрям, який дасть кожній дитині обрати професію своєї мрії.

Щоби отримати допомогу, потрібно звернутися до представників фонду:

у соцмережах (Facebook, Instagram);

заповнити анкету;

зателефонувати на номер контакт-центру: +38 (044) 247 57 88.

Після цього з родиною сконтактує спеціаліст фонду та розкаже про всі програми допомоги та перелік документів.

Реабілітація для дітей із втратою від ГО Gen.Ukrainian

Зокрема, тут організовують Gen.Camp – безплатний освітньо-реабілітаційний табір для дітей, які пережили травмівні події війни (стали свідками вбивств, пережили бомбардування, обстріли, перебували в окупації, зазнали насильства, переживають втрату батьків).

Хто може стати учасником Gen.Camp:

діти віком 6–16 років, які мають яскраво виражені ознаки психологічної травми, спричиненої війною та втратою одного або обох батьків.

Щоб стати учасником табору та отримати допомогу потрібно заповнити анкету та пройти співбесіду із представником проєкту.

Благодійний фонд “СОС Дитячі Містечка”

Наразі організація вже проводить безплатні 14-денні літні кемпи, які триватимуть до середини вересня.

Вони відбуваються на Закарпатті та призначені для відпочинку дітей:

військовослужбовців;

постраждалих унаслідок російської агресії;

з родин, які перебувають у складних життєвих обставинах;

ВПО;

з прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу.

Вікова категорія – 6–17 років, розповіла Ксенія Семеняк, провідна менеджерка психо-соціального напряму МБО “БФ “СОС Дитячі Містечка”.

14-денні кемпи складені за спеціальною програмою із чотирьох напрямів:

психологічна підтримка (групові та індивідуальні заняття з психологами): тут діти вивчатимуть власні емоції, механізми їх стабілізації та як відновити свої ресурси;

волонтерський напрям (учасники долучатимуться до волонтерських активностей та допомоги);

спорт, адже фізична активність також допомагає стабілізувати свій стан та вивільнити емоції;

рекреаційно-розважальні активності (екскурсії, майстер-класи, ігри тощо).

Для дітей це також чудова можливість інтегруватися серед однолітків із різних регіонів, вдосконалити навички комунікації, які могли втратитися через онлайн-навчання, та ділитися своїм досвідом з іншими.

За літо планують роботу шести змін, але наразі на найближчі місяці реєстрація вже закінчилася. Однак організатори закликають стежити за соцмережами проєкту, адже там час від часу можуть з’являтися можливості для донабору, а також реєстрація для участі в осінніх кемпах. Щоправда, тоді рекомендують брати участь дітям 7–16 років. Оскільки там не буде передбачено занять за шкільною програмою для першокласників та випускників.

Також “СОС Дитячі Містечка” спільно з БО ЛБФ “Щире серце” організовують на Львівщині 6-денні кемпи емоційної підтримки “Recovery Camp.Family” для родин із нещодавно деокупованих чи прифронтових територій, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей з-поміж ВПО (з головним фокусом на осіб, які нещодавно виїхали з окупованих територій, територій, які розташовані в зоні активних бойових дій).

Участь може брати хтось один із батьків чи опікунів разом із дітьми. Це можливість для дорослих також навчитися технік стабілізації, самозаспокоєння, аби бути хорошим прикладом для дітей. Також кемпи допомагають батькам та дітям розкритися по-новому одне для одного.

Упродовж літа буде ще п’ять змін. За наборами рекомендують слідкувати на сторінці кемпу.

Державна програма єОздоровлення – понад 14 000 гривень на кожну дитину з певних категорій

В Україні запустили державну програму єОздоровлення, у рамках якої батькам надають гроші (14 165 гривень) на відпочинок та оздоровлення дітей за принципом “гроші ходять за дитиною”.

Батьки можуть самостійно обрати заклад і придбати путівку для дитини 7–18 років. Путівку на оздоровлення можна придбати на 21 день, а путівку на відпочинок – на 14.

Хто може отримати кошти:

кошти на оздоровлення може отримати один із батьків (особа, яка його/її замінює) дитини, яка виховується в малозабезпеченій сім’ї та належить до таких категорій як дитина з інвалідністю (здатна до самообслуговування) або дитина з багатодітної сім’ї.

водночас місце проживання дітей має бути задекларовано/зареєстровано на території:

Дніпропетровської;

Донецької;

Запорізької;

Київської;

Луганської;

Миколаївської;

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Чернігівської областей.

Перевірити, чи ваша родина є в переліку отримувачів коштів на оздоровлення дитини, можна за посиланням.

Щоби скористатися грошима, батькам потрібно:

відкрити картку в АТ КБ “ПриватБанк” зі спеціальним режимом використання, на яку зарахують 14 165 грн на кожну дитину. Кошти потрібно використати впродовж трьох місяців із дня їхнього зарахування. Якщо кошти надійдуть у жовтні-листопаді, то придбати путівку треба до 25 грудня 2023 року;

обрати один із закладів оздоровлення і відпочинку (всі вони розташовані в карпатському регіоні);

докладніше про механізм надання послуги можна дізнатися тут або на порталі.

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