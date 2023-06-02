Гроші дітям на відпочинок – хто і як може отримати 14 тисяч

Батьки в Україні отримають гроші дітям на відпочинок. НСН розповідає, хто саме за кошт держави зможе оздоровити свої дітей.
Українським сім’ям з дітьми перераховуватимуть «живі» гроші замість надання путівок до табору. Батьки зможуть самостійно вибрати найкращий варіант відпочинку для дітей, розповіли у Міністерстві соціальної політики України.
Хто отримає гроші дітям на відпочинок
Цього року діятиме принцип «гроші ходять за дитиною». Кошти надаватимуть одному з батьків або особі, що їх замінює.
«В рамках пілотного проєкту «гроші ходять за дитиною», який реалізується Міністерством соціальної політики, кошти на оздоровлення може отримати один з батьків (особа, яка його/її замінює) дитини, яка виховується в малозабезпеченій сім’ї та належить до таких категорій як дитина з інвалідністю (здатна до самообслуговування) або дитина з багатодітної сім’ї», йдеться у повідомленні.
Тим самим допомагатимуть сім’ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих умовах:
- проживають на території деокупованої/перебуває в зоні активних бойових дій, на кордоні з Росією;
- малозабезпечені з дітьми, які є особами з інвалідністю або діти з багатодітних сімей.
Як оформити виплати
Оформити виплати можна через мобільний додаток держпослуг «Дія». Таким батькам надсилатимуть повідомлення про таке право у додатку.
Після цього потрібно оформити спеціальні картки для зарахування коштів у розмірі п’яти прожиткових мінімумів для дітей віком 6-18 років. Йдеться про суму 14 тисяч гривень.
На що можна витратити гроші
Гроші можна використати на покупку путівки на оздоровлення чи відпочинок у таборах карпатського регіону:
- Львівська обл.;
- Івано-Франківська обл.;
- Закарпатська обл.;
- Чернівецька обл.;
- Тернопільська обл.
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