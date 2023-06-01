Пенсії, субсидії та лікарняні у червні – коли прийдуть гроші: заява ПФУ

Пенсійний фонд України звернувся до українців щодо виплати пенсій, субсидій на комуналку та лікарняних за червень
Як передає НСН, про це повідомляє прес-служба ПФУ.
Так, фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг, страхових виплат завершено.
Зокрема, у травні направлено:
- на пенсійні виплати – 57 мільярдів гривень;
- на житлові субсидії та пільги – 3,1 мільярдів гривень;
- на страхові виплати – 2,5 мільярда гривень, у тому числі 1,4 мільярда гривень – на оплату лікарняних.
Крім того, у травні надано 1037 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.
При цьому у ПФУ повідомили, що фінансування виплат у червні розпочнеться 01 червня.
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Як ми повідомляли раніше, Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток.
Державний Ощадбанк у зв’язку з воєнним станом продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії платіжних карток, у тому числі для ВПО. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується з лютого 2022 року.
Про це повідомила прес-служба банку
“Звертатись до відділень банку для перевипуску картки чи обміну її на нову не потрібно”, – йдеться в повідомленні.
Картки у разі закінчення терміну дії продовжать повноцінно працювати: можна розраховуватись ними в торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо, додали в прес-службі.
Як відомо, кількість активних платіжних карток в Україні за I квартал зросла на 2% до 47,2 млн.
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