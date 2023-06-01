5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

62
Тег:
SocЕкономіка
62

Пенсії, субсидії та лікарняні у червні – коли прийдуть гроші: заява ПФУ

Журналіст
Пенсії, субсидії та лікарняні у червні – коли прийдуть гроші
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Пенсійний фонд України звернувся до українців щодо виплати пенсій, субсидій на комуналку та лікарняних за червень

Як передає НСН, про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Так, фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг, страхових виплат завершено.

Зокрема, у травні направлено:

  • на пенсійні виплати – 57 мільярдів гривень;
  • на житлові субсидії та пільги – 3,1 мільярдів гривень;
  • на страхові виплати – 2,5 мільярда гривень, у тому числі 1,4 мільярда гривень – на оплату лікарняних.

Крім того, у травні надано 1037 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

При цьому у ПФУ повідомили, що фінансування виплат у червні розпочнеться 01 червня.

Пенсії, субсидії та лікарняні у червні – коли прийдуть гроші розповіли у ПФУ

Пенсії, субсидії та лікарняні у червні – коли прийдуть розповіли у ПФУ

Як ми повідомляли раніше, Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток.

Державний Ощадбанк у зв’язку з воєнним станом продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії платіжних карток, у тому числі для ВПО. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується з лютого 2022 року.

Про це повідомила прес-служба банку

“Звертатись до відділень банку для перевипуску картки чи обміну її на нову не потрібно”, – йдеться в повідомленні.

Картки у разі закінчення терміну дії продовжать повноцінно працювати: можна розраховуватись ними в торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо, додали в прес-службі.

Як відомо, кількість активних платіжних карток в Україні за I квартал зросла на 2% до 47,2 млн.

Ще новини України: Субсидії в червні – хто може втратити виплати від держави

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×