Пенсії, субсидії та лікарняні у червні – коли прийдуть гроші: заява ПФУ

Пенсійний фонд України звернувся до українців щодо виплати пенсій, субсидій на комуналку та лікарняних за червень

Як передає НСН, про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Так, фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг, страхових виплат завершено.

Зокрема, у травні направлено:

на пенсійні виплати – 57 мільярдів гривень;

на житлові субсидії та пільги – 3,1 мільярдів гривень;

на страхові виплати – 2,5 мільярда гривень, у тому числі 1,4 мільярда гривень – на оплату лікарняних.

Крім того, у травні надано 1037 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

При цьому у ПФУ повідомили, що фінансування виплат у червні розпочнеться 01 червня.

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Як ми повідомляли раніше, Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток.

Державний Ощадбанк у зв’язку з воєнним станом продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії платіжних карток, у тому числі для ВПО. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується з лютого 2022 року.

Про це повідомила прес-служба банку

“Звертатись до відділень банку для перевипуску картки чи обміну її на нову не потрібно”, – йдеться в повідомленні.

Картки у разі закінчення терміну дії продовжать повноцінно працювати: можна розраховуватись ними в торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо, додали в прес-службі.

Як відомо, кількість активних платіжних карток в Україні за I квартал зросла на 2% до 47,2 млн.

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