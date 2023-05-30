У Дії з’явилася нова зручна послуга для українців – подробиці

Для українців вже з 23 травня у Дії з’явилася нова зручна послуга. Для кого вона буде корисна
Тепер водії зможуть замінити свої водійські посвідчення. Тобто, замовити обмін можна онлайн, а забрати готовий документ у найближчому сервісному центрі.
Варто зазначити, що водії також можуть відмовитись від пластикових прав та отримати е-посвідчення. Платити за бланк у такому випадку не потрібно.
Про це повідомляє НСН з посиланням на Технофан.
“Із запуском цієї послуги Україна стала першою країною в Європі, де можна відмовитися від фізичного бланка посвідчення водія, а виготовити тільки цифровий документ. Електронне посвідчення діє на всій території України”, – вказують в міністерстві.
У Дії з’явилася нова зручна послуга для українців
Для того, аби замовити чи замінити права вам необхідно:
- перейти до порталу «Дія»;
- в меню «Послуг» обрати «Заміну посвідчення водія»;
- далі вам необхідно вказати причину заміни;
- підтверджуємо місце реєстрації та обираємо тип посвідчення: цифрове (е-посвідчення) чи пластик + цифрове (звичайний формат);
- обираєте зручний сервісний центр МВС, де зможете фізичний документ;
- вказуєте контактні дані та підписуєте заяву;
- сплатити послугу протягом 10 хвилин (вартість пластикового документа – орієнтовно до 300 грн.).
Послуга стане в нагоді тим водіям, які будуть змінювати свої тимчасові права, водіям, які втратили документ, змінили прізвище або просто більше не хочуть користуватись пластиковим документом.
Як ми повідомляли раніше, державний Ощадбанк у зв’язку з воєнним станом продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії платіжних карток, у тому числі для ВПО. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується з лютого 2022 року.
Про це повідомила прес-служба банку.
“Звертатись до відділень банку для перевипуску картки чи обміну її на нову не потрібно”, – йдеться в повідомленні.
Картки у разі закінчення терміну дії продовжать повноцінно працювати: можна розраховуватись ними в торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо, додали в прес-службі.
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