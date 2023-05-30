У Дії з’явилася нова зручна послуга для українців – подробиці

Для українців вже з 23 травня у Дії з’явилася нова зручна послуга. Для кого вона буде корисна

Тепер водії зможуть замінити свої водійські посвідчення. Тобто, замовити обмін можна онлайн, а забрати готовий документ у найближчому сервісному центрі.

Варто зазначити, що водії також можуть відмовитись від пластикових прав та отримати е-посвідчення. Платити за бланк у такому випадку не потрібно.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Технофан.

“Із запуском цієї послуги Україна стала першою країною в Європі, де можна відмовитися від фізичного бланка посвідчення водія, а виготовити тільки цифровий документ. Електронне посвідчення діє на всій території України”, – вказують в міністерстві.

У Дії з’явилася нова зручна послуга для українців

Для того, аби замовити чи замінити права вам необхідно:

перейти до порталу «Дія»;

в меню «Послуг» обрати «Заміну посвідчення водія»;

далі вам необхідно вказати причину заміни;

підтверджуємо місце реєстрації та обираємо тип посвідчення: цифрове (е-посвідчення) чи пластик + цифрове (звичайний формат);

обираєте зручний сервісний центр МВС, де зможете фізичний документ;

вказуєте контактні дані та підписуєте заяву;

сплатити послугу протягом 10 хвилин (вартість пластикового документа – орієнтовно до 300 грн.).

Послуга стане в нагоді тим водіям, які будуть змінювати свої тимчасові права, водіям, які втратили документ, змінили прізвище або просто більше не хочуть користуватись пластиковим документом.

Як ми повідомляли раніше, державний Ощадбанк у зв’язку з воєнним станом продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії платіжних карток, у тому числі для ВПО. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується з лютого 2022 року.

Про це повідомила прес-служба банку.

“Звертатись до відділень банку для перевипуску картки чи обміну її на нову не потрібно”, – йдеться в повідомленні.

Картки у разі закінчення терміну дії продовжать повноцінно працювати: можна розраховуватись ними в торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо, додали в прес-службі.

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