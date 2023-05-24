У застосунку Приват24 з’явилася важлива функція – чим вона корисна

Мобільний застосунок Приват24 в оновленій версії запустив нове єдине меню “Комунікації”. Стало відомо, які його можливості

У новому меню “Комунікації” тепер можна зв’язатися з банком через “Допомогу онлайн”, месенджери чи напряму подзвонити до банку.

Про це повідомляє НСН з посиланням на прес-службу ПриватБанку.

Можливості меню “Комунікації”

Допомога online – для тих, хто хоче оперативно розв’язувати проблему прямо у застосунку.

Написати у Viber або Telegram – з представниками банку можна зв’язатися через месенджери.

Дзвінок через Приват24 – зателефонувати можна через застосунок.

Якщо клієнт раніше звертався через проблеми з банком, то в меню “Історія заявок” буде вся інформація про це.

У застосунку Приват24 з’явилося меню “Комунікації”

Безпека

Дзвінки. Якщо потрібно пересвідчитися, що дійсно дзвонили з ПриватБанку, представляючись співробітниками банку, тепер це можна зробити самостійно: перевірити номер телефону та історію вхідних дзвінків від банку.

У Приват24 можна повідомити про шахрайство, якщо телефонували не з банку.

Також у меню “Комунікації” можна знайти додаткові номери телефонів банку у меню “Контакти”; актуальну Мапу відділень, банкоматів та терміналів.

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