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Тег:
Cуспільство

ПриватБанк доплачуватиме частину коштів за проїзд у міському транспорті – як скористатися

Журналіст
ПриватБанк доплачуватиме частину коштів за проїзд у міському транспорті – як скористатися
Фото: Vежа
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ПриватБанк доплачуватиме половину вартості проїзду на міському транспорту українцям. Як взяти участь у програмі. Про це пише НСН.

Як повідомила пресслужба банку, програма стартувала 24 квітня у всіх українських містах, де працює система безготівкової оплати проїзду в міському транспорті через QR-код.

В акції можуть взяти участь клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку «Універсальна»/«Універсальна Gold» від ПриватБанку.

Як скористатися програмою

  1. Щоб отримати половину вартості проїзду кешбеком, треба до 24 липня 2023 року зареєструватися в програмі на сторінці акції або в повідомленні, що надійшло в Приват24/на e-mail.
  2. Оплачуйте проїзд у громадському транспорті карткою «Універсальна»/«Універсальна Gold» від ПриватБанку через QR-код.

Виплата кешбеку здійснюється один раз на два тижні від початку акції.

новини україни

Зверніть увагу! Максимальна сума відшкодування становить не більше ніж 250 грн на одну людину на місяць (або 310,56 грн з урахуванням ПДФО). Важливо! Банк від вашого імені буде сплачувати податки за кешбек.

 

Міста, де діє акція: Вінниця, Дніпро, Дружківка, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам’янське, Конотоп, Кременчук, Кривий Ріг, Львів, Миколаїв, Одеса, Олександрія, Рівне, Слов’янськ, Суми, Ужгород, Хмельницький, Черкаси, Чернівці.

Як оплатити проїзд через QR-код

Щоб оплатити проїзд по QR-коду, необхідно відкрити додаток Приват24, відсканувати код, розміщений на наліпках у транспорті, та провести оплату.

Після цього важливо натиснути кнопку «закомпостувати». Банківська комісія за послугу відсутня, пасажир оплачує лише вартість квитка. Квиток зберігається у мобільному додатку Приват24.

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