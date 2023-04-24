ПриватБанк доплачуватиме половину вартості проїзду на міському транспорту українцям. Як взяти участь у програмі. Про це пише НСН.

Як повідомила пресслужба банку, програма стартувала 24 квітня у всіх українських містах, де працює система безготівкової оплати проїзду в міському транспорті через QR-код.

В акції можуть взяти участь клієнти з ІПН віком від 18 років, які мають картку «Універсальна»/«Універсальна Gold» від ПриватБанку.

Як скористатися програмою

Щоб отримати половину вартості проїзду кешбеком, треба до 24 липня 2023 року зареєструватися в програмі на сторінці акції або в повідомленні, що надійшло в Приват24/на e-mail. Оплачуйте проїзд у громадському транспорті карткою «Універсальна»/«Універсальна Gold» від ПриватБанку через QR-код.

Виплата кешбеку здійснюється один раз на два тижні від початку акції.

Зверніть увагу! Максимальна сума відшкодування становить не більше ніж 250 грн на одну людину на місяць (або 310,56 грн з урахуванням ПДФО). Важливо! Банк від вашого імені буде сплачувати податки за кешбек.

Міста, де діє акція: Вінниця, Дніпро, Дружківка, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Кам’янське, Конотоп, Кременчук, Кривий Ріг, Львів, Миколаїв, Одеса, Олександрія, Рівне, Слов’янськ, Суми, Ужгород, Хмельницький, Черкаси, Чернівці.

Як оплатити проїзд через QR-код

Щоб оплатити проїзд по QR-коду, необхідно відкрити додаток Приват24, відсканувати код, розміщений на наліпках у транспорті, та провести оплату.

Після цього важливо натиснути кнопку «закомпостувати». Банківська комісія за послугу відсутня, пасажир оплачує лише вартість квитка. Квиток зберігається у мобільному додатку Приват24.

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