Де в Європі ще діє безкоштовний проїзд для українців – перелік міст

В яких містах Європи залишили безкоштовний проїзд для українських біженців, де можна користуватися громадським транспортом без оплати.

Про це розповідає НСН з посиланням на TRAVEL РБК-Україна.

Проїзд у Будапешті – лише з документами

У столиці Угорщини продовжили безкоштовний проїзд для українських біженців. Їздити транспортом Будапешта без оплати можна буде до 30 червня 2023 року. Про це повідомив Будапештський транспортний центр.

“З ініціативи столичного муніципалітету безкоштовним проїздом, як і раніше, можна скористатися, пред’явивши український проїзний документ, придатний для ідентифікації особи”, зазначають на сайті організації.

Скористатися безкоштовним проїздом біженці зможуть лише за наявності у них будь-якого офіційного українського документа.

Міський транспорт у Вільнюсі

Для українців, які залишили зону бойових дій та вибрали Вільнюс, столиця Литви пропонує можливість безкоштовно користуватися міським громадським транспортом, повідомляється на сторінці ukraina.vilnius.lt.

Українцям потрібно лише пред’явити контролерам документ, що засвідчує особу, – ні квитки, ані інші документи не потрібні. Громадський транспорт у столиці також буде безкоштовним для тих, хто легально проживав в Україні, але покинув країну через війну, і для іноземців, які приїхали до Вільнюсу.

Громадський транспорт Любляни

За офіційним повідомленням від LPP Ljubljana, українцям, які прибули до Словенії у зв’язку з війною, продовжується право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті Любляни до 4 березня 2024 року. Про це повідомило посольство України в Словенії.

Водночас, змінюються правила безкоштовного проїзду. Громадянам України треба звернутись до центрального відділення Potnicki center LPP, Slovenska cesta 56 адля оформлення іменної річної картки Урбана для безкоштовного проїзду.

Із 1 квітня 2023 року безкоштовний проїзд в громадському транспорті міста Любляна буде дозволений лише за умови наявності такої іменної річної картки Урбана, яку потрібно обов’язково “чекінити” щоразу при вході в транспорт.

У транспорті Стокгольма достатньо паспорта

Комітет дорожнього руху регіону Стокгольм вирішив, що дійсні українські паспорти та посвідчення особи мають враховуватися як дійсний квиток у громадському транспорті Стокгольму, говориться на сторінці муніципальної транспортної компанії SL.

Мета полягає в тому, щоб підтримати людей, які тікають з України, та полегшити їхній шлях до захисту від російського вторгнення. Рішення застосовується до подальшого повідомлення.

У Хорватії продовжили безкоштовний проїзд залізницею

Із березня 2023 року біженці з Україні можуть не платити за проїзд в поїздах лише при оформленні смарткартки, повідомляється на сайті Хорватскої залізниці.

Право подорожувати залізницею в Хорватії безплатно поширюється на потяги 2 класу на всіх маршрутах внутрішнього залізничного сполучення країни. Для цього треба пред’явити український паспорт/посвідчення особи/рішення про дозвіл в’їзду до Хорватії у касі або в поїзді.

Для того, щоб отримати смарткартку, необхідно роздрукувати заяву на сайті залізничної компанії, заповнити свої дані та подати заявку у касах у касах 15 станцій: головний вокзал Загреба, Сисак, Карловац, Забок, Вараждин, Копривніца, Бєловар, Славонський Брод, Вінковці, Осієк, Спліт, Шибеник, Огулін, Рієка та Пула. При цьому треба пред’явити паспорт громадянина України – закордонний або “внутрішній”.

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