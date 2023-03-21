Нові правила – які країни урізають підтримку українським біженцям

За рік війни програми допомоги українським біженцям в інших країнах змінюються. Нові правила стосуються житла чи виплат

Про це розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна

Які країни урізають підтримку українцям із тимчасовим захистом.

Польща – за колективне житло треба платити

У Польщі, за останніми даними, перебуває понад 900 тисяч українців із тимчасовим захистом. Із них близько 80 тисяч продовжують жити у колективних центрах розміщення – готелях, пансіонатах, літніх таборах.

Згідно з новими правилами, з 1 березня біженці, які живуть у таких колективних центрах від держави чи місцевої влади, мають оплачувати своє проживання. Ті, хто мешкає довше 120 днів, мають сплачувати 50% вартості свого проживання (але не більше 40 злотих на день). З травня почне працювати наступне правило – після 180 днів проживання потрібно буде оплачувати 75% вартості (максимум 60 злотих на день).

У цій нормі є винятки для тих, хто не має коштів та не може працювати – матері з маленькими дітьми, люди пенсійного віку, люди з інвалідністю.

Деякі країни урізають підтримку українським біженцям

Швейцарія – за володіння автомобілем позбавлятимуть виплат

Українські біженці зі статусом захисту S, котрі живуть на соціальну допомогу через рік після прибуття до Швейцарії, мають повторно перевірити свої активи. Йдеться про автомобілі, готівку та коштовності.

“Автомобілі мають бути продані, якщо їхня вартість перевищує норму активів для відповідного розміру домогосподарства”, – йдеться на сайті Швейцарської конференції соціального забезпечення.

Впровадження нових правил у кантонах лише починається. Наприклад, у кантоні Люцер, якщо активи перевищують 4 000 франків на особу або 10 000 франків на сім’ю, їх потрібно буде продати.

Залежно від суми продажу автомобіля, соціальну допомогу припинять на певний період. Якщо біженці відмовляться продавати авто, його вартість все одно буде врахована під час розрахунку виплат.

Крім того, у країні не вистачає житла для біженців. Кантони Берн та Женева вже тимчасово призупинили прийом біженців. Ще два кантони запросили заморожування. Це означає, що українців залишатимуть у федеральних центрах притулку, а не розподілятимуть за цими кантонами. Близько двох третин місць у федеральних центрах зайняті.

Чехія – скасування статусу та урізання виплат

У Чехії 31 березня 2023 року закінчується термін реєстрації на продовження тимчасового захисту. Після цієї дати українці, які не зареєструвалися у МВС, втратять статус та виплати у центрі зайнятості.

Виплати від уряду чеським сім’ям за безкоштовне розміщення українських біженців мають бути скасовані 31 березня. Після цієї дати окреме житло українці мають орендувати. Компенсацію залишать лише тим, хто прийме українців під одним дахом із собою.

Проте 22 березня уряд обговорить можливість продовжити програму солідарної допомоги ще на три місяці – до кінця червня.

Нові положення норми під назвою Lex Ukrajina мають застосовуватись із квітня. Влада може ухвалити норми про надання безкоштовного житла (крім квартир) на 150 днів. Право на житло буде втрачене, якщо біженець відмовиться від запропонованого варіанта.

Через 150 днів перебування в країні виплату гуманітарної допомоги працездатним українцям буде замінено виплатою прожиткового мінімуму – замість 5000 крон буде 4860 крон (дорослий) та 3490 крон (до 18 років) на місяць.

Також можуть змінитися алгоритми нарахування допомоги – враховуватимуться доходи з України та інших країн, перевірятимуть банківські рахунки в Чехії.

Німеччина – половина земель більше не приймають українців

Число українських біженців у Німеччині продовжує зростати. За останніми даними, країна надала захист понад 1 млн українців. Адже крім високих виплат, влада розселяє людей в окреме житло та оплачує оренду.

Три чверті всіх біженців із України живуть у приватних квартирах та будинках. 17% біженців оселилися у готелях чи пансіонатах. Лише 9% біженців мешкають у колективних центрах.

При цьому федеральні землі відмовляються від прийому біженців через відсутність вільного житла. На даний час українців приймають лише 8 із 16 земель: Баварія, Тюрінгія, Саксонія, Баден-Вюртемберг, Нижня Саксонія, Гессен, Північний Рейн-Вестфалія. Також у берлінському аеропорту Тегель біженців селять у спільні намети на льотному полі.

Канада завершує програму CUAET

Програма CUAET (канадсько-український дозвіл на екстрену поїздку), яку уряд ухвалив у квітні 2022 року для українців із дозволом на роботу в Канаді, завершується 31 березня 2023 року.

Українці, які подадуть заявку на візу до 31 березня, зможуть отримати дозвіл на роботу на 3 роки після прибуття. Однак одноразові виплати від уряду 3000 канадських доларів дорослим та 1500 канадських доларів неповнолітнім передбачені лише у випадку, якщо вони прибудуть до країни до 31 березня 2023 року. При цьому подати заявку на ці виплати можна буде до 30 червня.

Також усі програми від федерального уряду (наприклад, зустріч в аеропорту) закінчуються 31 березня. Однак безкоштовне житло, медичне страхування, безкоштовні курси залежать від провінційного уряду і можуть бути продовжені.

Новини України і світу:

Зміни з 1 березня – пенсії, тарифи, виплати військовим, е-рецепти, допомога біженцям у Польщі

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