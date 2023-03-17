В Україні змінять принцип надання 6 видів соціальної допомоги – Мінсоцполітики

В Україні змінять принцип надання 6 видів соціальної допомоги. Їх пообіцяли надавати швидко та доступно, передає НСН.

В Мінсоцполітики розповіли, що розвиток Єдиної інформаційної системи соціальної сфери цього року стане пріоритетним. Так, буде розширено функціональність, впроваджено нові підсистеми, щоб забезпечити надання соціальних допомог і послуг громадянам та полегшити взаємодію між державними органами.

Які 6 видів соціальної допомоги вдосконалять

Допомога малозабезпеченим сім’ям; Особам з інвалідністю з дитинства; Допомога на дітей одиноким матерям; На дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; На особу, яка доглядає за хворою дитиною; При усиновленні дитини.

Проводять роботу й за іншими напрямками:

Удосконалення системи централізованого банку даних з проблем інвалідності, що дозволить легко збирати та зберігати інформацію про проблеми інвалідності, а також надавати доступ до неї відповідним службам та організаціям;

Впровадження Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, що дозволить збирати, зберігати та використовувати дані про надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Відзначимо, що процес надання ряду соціальних послуг в Україні є досі дуже бюрократизованим. Зараз для отримання статусу малозабезпеченої сім’ї треба зібрати пакет документів в одних органах й подати їх до іншого. А вже потім кошти безпосередньо до фізичної особи можуть доходити протягом місяця.

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