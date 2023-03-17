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В Україні змінять принцип надання 6 видів соціальної допомоги – Мінсоцполітики

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соціальної допомоги

В Україні змінять принцип надання 6 видів соціальної допомоги. Їх пообіцяли надавати швидко та доступно, передає НСН.

В Мінсоцполітики розповіли, що розвиток Єдиної інформаційної системи соціальної сфери цього року стане пріоритетним. Так, буде розширено функціональність, впроваджено нові підсистеми, щоб забезпечити надання соціальних допомог і послуг громадянам та полегшити взаємодію між державними органами.

Які 6 видів соціальної допомоги вдосконалять

  1. Допомога малозабезпеченим сім’ям;
  2. Особам з інвалідністю з дитинства;
  3. Допомога на дітей одиноким матерям;
  4. На дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
  5. На особу, яка доглядає за хворою дитиною;
  6. При усиновленні дитини.

соціальної допомоги

Проводять роботу й за іншими напрямками:

  • Удосконалення системи централізованого банку даних з проблем інвалідності, що дозволить легко збирати та зберігати інформацію про проблеми інвалідності, а також надавати доступ до неї відповідним службам та організаціям;
  • Впровадження Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, що дозволить збирати, зберігати та використовувати дані про надавачів та отримувачів соціальних послуг.

соціальної допомоги

Відзначимо, що процес надання ряду соціальних послуг в Україні є досі дуже бюрократизованим. Зараз для отримання статусу малозабезпеченої сім’ї треба зібрати пакет документів в одних органах й подати їх до іншого. А вже потім кошти безпосередньо до фізичної особи можуть доходити протягом місяця.

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