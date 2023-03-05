В Іспанії затримали 10 членів угруповання, яке грабувало біженців з України в Аліканте та Мурсії. Загалом у зловмисників вилучили речей на 1,2 мільйона євро.

Про це повідомляє пресслужба Цивільної гвардії Іспанії, передає НСН з посиланням на Громадське.

Затриманими виявилися 7 громадян України та троє громадян росії — подружжя та їхній син. росіяни надавали транспорт для виїзду на пограбування.

Зловмисники спеціалізувалися саме на українських біженцях, оскільки ті брали з собою всі заощадження та цінні речі. Перші пограбування відбулися в середині 2022 року.

Підозрювані встановлювали системи геолокації в автівках постраждалих, щоб вивчати їхній розпорядок дня. Коли вони вивчали графік своїх жертв, то заходили в помешкання, зламуючи їх, але не завдаючи шкоди та майже не залишаючи слідів. Також члени угруповання тренувалися зламувати різні замки.

На транспорті, який надавали росіяни, угруповання стежило за жертвами та іноді серед білого дня виїздило на пограбування.

Загалом вартість усіх викрадених речей, які вилучила поліція, становить 1 250 000 євро. Зокрема у підозрюваних вилучили 92 700 доларів, 92 065 євро, ювелірні вироби, годинники, сумки, парфуми, окуляри, а також численні мобільні телефони, телефони, планшети, елементи геолокації, інструменти відмичок.

Розслідування триває, і правоохоронці не виключають нових затримань та виявлення нових пограбувань.

В Іспанії грабували українських біженців

Diez detenidos por robar a ciudadanos refugiados ucranianos en Alicante y Murcia. La organización criminal instalaba sistemas de geolocalización en los vehículos de las víctimas para estudiar sus rutinas. 🔗https://t.co/PBniC8BhOL pic.twitter.com/fIsrZVcUQ0 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) March 3, 2023

В Іспанії станом на 26 лютого 2023 року зареєстровано 168 654 українських біженці.

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