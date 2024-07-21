“Фото вбивці Фаріон”, яке публікують у мережі – це фейк

Про таке заявляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передають «Новини України – НСН».

Зазначається, що у мережі поширили фото імовірного вбивці Фаріон. Але це – фейк.

Телеграм-канали розповсюдили фотографію 21-річного юнака, який буцімто може бути вбивцею екс-депутатки Верховної Ради Ірини Фаріон.

Ось таке нібито фото вбивці Фаріон з’явилося у мережі

За даними Центру стратегічних комунікацій, ця інформація є недостовірною.

Нагадаємо, мовознавицю і екснардепку Ірину Фаріон розстріляли у Львові 19 липня. Того ж дня вона померла від важкого поранення голови. Вбивцю ще не знайшли.

З Іриною Фаріон прощатимуться 22 липня у Львові. Чин похорону розпочнеться о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Мовознавицю поховають на Личаківському кладовищі.