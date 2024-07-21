“Фото вбивці Фаріон”, яке публікують у мережі – це фейк

Нібито фото вбивці Фаріон, яке публікують у мережах, – фейкове.
Про таке заявляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передають «Новини України – НСН».
Зазначається, що у мережі поширили фото імовірного вбивці Фаріон. Але це – фейк.
Телеграм-канали розповсюдили фотографію 21-річного юнака, який буцімто може бути вбивцею екс-депутатки Верховної Ради Ірини Фаріон.
Ось таке нібито фото вбивці Фаріон з’явилося у мережі
За даними Центру стратегічних комунікацій, ця інформація є недостовірною.
Нагадаємо, мовознавицю і екснардепку Ірину Фаріон розстріляли у Львові 19 липня. Того ж дня вона померла від важкого поранення голови. Вбивцю ще не знайшли.
З Іриною Фаріон прощатимуться 22 липня у Львові. Чин похорону розпочнеться о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Мовознавицю поховають на Личаківському кладовищі.