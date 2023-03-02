Бандити труїли дівчат, використовуючи небезпечний препарат, щоб пограбувати своїх жертв. Одна дівчина загинула внаслідок передозування отрути. Про це пише НСН з посиланням на РБК-Україна.
Хто організатор банди
Організаторкою злочинної групи була 23-річна жителька одного із сіл Миколаївської області. Вона вмовила стати спільником свого 30-річного товариша, уродженця Луганської області, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за пограбування та шахрайство.
Через деякий час до пари, що промишляла, приєднався 31-річний житель Запоріжжя, знайомий злочинців.
Як банда труїла дівчат
Спільники підсипали в їжу та напої небезпечний препарат, і коли жертви були непритомними, забирали їх ювелірні прикраси та гроші. Зокрема, так були отруєні та пограбовані перші жертви злочинців – троє дівчат з Донецької області.
Потім банда вирішила розширити географію своєї “діяльності”. Вони разом знімали в автопрокатах машини та роз’їжджали Україною, вишукуючи чергових жертв на курортах, базах відпочинку та розважальних закладах.
“Організаторка представлялася сестрою чоловіків і пильно стежила за реалізацією злочинів. Бандити знайомилися з потенційними жертвами та, втершись у довіру, підсипали їм отруйну речовину у їжу або напої. Коли потерпілі втрачали свідомість, – грабували їх”, – розповіли в прокуратурі Хмельницької області.
Смертельна доза та упіймання банди
У Хмельницькому зловмисники перевищили дозу препарату, який додали до кави двом жінкам, з якими познайомились в одному з нічних клубів.
29-річна хмельничанка померла від отруєння просто на вулиці, а її 32-річну подругу ледь врятували лікарі.
Експертиза показала, що смерть потерпілої настала від отруєння антипсихотичним препаратом.
Злочинці були затримані правоохоронцями, і постали перед судом.
Яке покарання бандитам
“За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винними трьох членів організованої групи, які труїли людей по всій Україні з метою заволодіння їхнім майном (ч. 2, 3, 4 ст. 187, ч. 3 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 15, п.п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України)”, – йдеться у матеріалі.
Так, жінку та одного спільника засуджено до 14 років позбавлення волі, ще один фігурант – до 10 років 6 місяців ув’язнення, з конфіскацією майна всіх, повідомляє джерело.
Вирок суду ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку, додали у прокуратурі.
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