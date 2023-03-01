Знайшли непритомним на вулиці: бійця ЗСУ пограбували у Львові (відео)

Бійця ЗСУ пограбували у Львові на вулиці. Чоловік проходив лікування після поранення, його споїли клофеліном і обікрали, повідомляє НСН.

Військовослужбовець розповів, як у січні у Львові його підпоїли та пограбували шахраї. Боєць стверджує, що одного з них він сам знайшов та привів до поліції, однак та відпустила його через відсутність доказів. Наступного дня після оприлюдненого в TikTok відео у поліції повідомили, що відкрили провадження.

Що розповів військовослужбовець

На своїй сторінці у TikTok (@zsu_kotyky) боєць 27 лютого оприлюднив відео.

Він розповів, що його забрали з пораненням з Донецького напрямку і повезли до Львівського шпиталю, де він лікувався. 19 січня чоловік під час прогулянки, коли він був вдягнений у цивільний одяг, зайшов до закладу, де познайомився з трьома хлопцями та дівчиною. За словами військового, ці люди запропонували показати місто, а також випити.

«Я випив те, що вони мені додали, — і хвилин через 10 я вже не пам’ятав нічого. Наступного ранку о 10:00 я прокинувся в наркодиспансері напівголий. Намагався з’ясувати, як я сюди потрапив. Сказали, що мене швидка привезла. А до того мене знайшла патрульна поліція непритомним біля Личаківського ринку», зазначив він.

Військовий додав, що з нього зняли берці та куртку, у якій був військовий квиток, історія хвороби, навушники, телефон та гроші. Натомість на ньому була не його жилетка. Далі боєць звернувся до поліції, аби написати заяву.

«Заяву поліція в мене не хотіла приймати, мене відправляли від відділку до відділку. Я п’ять разів ходив туди-сюди, поки в мене прийняли заяву у п’ятницю ввечері й сказали, що до понеділка ніхто нічого робити не буде, тому що вихідні», додав військовослужбовець.

Після цього боєць вирішив сам знайти людей, які його пограбували. Зокрема він переглянув записи з камер відеоспостережень у місцях, де бував того вечора. На відео він впізнав одного з компанії людей, які запропонували бійцю випити: той чоловік періодично проходив однією ж вулицею.

На тому ж таки місці військовий вистежив чоловіка, який зізнався, що куртка та інші речі в нього, які він погодився повернути. Однак, без телефону, бо, мовляв, військовий сам його загубив.

Боєць ЗСУ сам відвів цього чоловіка до відділку поліції, де написав заяву. Як стверджує військовий, поліціянти впізнали шахрая, однак випустили його через відсутність доказів.

«У відповідальному суспільстві повинна бути відповідальність за кожен скоєний злочин. Я готовий понести відповідальність за те, що випив. Але дуже прошу вас допомогти мені дати розголосу цій історії, щоб людина теж мала відповідальність», сказав військовий.

Бійця ЗСУ пограбували у Львові на вулиці

Наступного дня після публікації відео, 28 лютого, у Головному управлінні Нацполіції у Львівській області повідомили, що в січні до поліції із заявою про крадіжку особисто звернувся 28-річний військовослужбовець, який тимчасово перебував у Львові.

«За його словами, на території Личаківського кладовища візуально знайомий чоловік на ім’я Роман викрав у нього мобільний телефон, навушники, берці та інше майно», ідеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили особу чоловіка, ним виявився 36-річний львів’янин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, становить до 8 років ув’язнення.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють обставини події.

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