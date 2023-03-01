Як розпізнати, що підліток увійшов у “Редан” – поради поліції

Небезпечний рух “Редан” в Україні набирає популярності серед підлітків, і правоохоронці запобігли низці провокацій у великих містах, а також викрили двох організаторів

Штучне поширення цієї субкультури в Україні наприкінці лютого пов’язують із проведенням РФ ІПСО проти нашої країни.

Як захистити дітей від ворожих проявів підозрілих субкультур на кшталт “Редан”, пояснили у прес-службі поліції Київської області. Про це повідомляє НСН

Правоохоронці зазначають, що метою інформаційно-психологічної операції країни-агресора є спроба використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

Так, почалося все з масової бійки у столиці РФ Москві в одному з торгових центрів 22 лютого, внаслідок якої загинули двоє підлітків. Наступна сутичка відбулася 26 лютого в Санкт-Петербурзі в іншому ТРЦ.

Небезпечний рух “Редан” шириться Україною

Як розпізнати “реданівців”

Для ідентифікації члени молодіжного неформального руху використовують:

символіку павука,

мають довге волосся,

носять одяг стилю оверсайз.

Чим займаються “реданівці”

Під час своїх флешмобів учасники організовують масові сутички у громадських місцях.

До речі, правоохоронцями вже було затримано понад 200 представників субкультури у кількох містах України. Масштабні бійки хлопці мали намір влаштувати у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Івано-Франківську, Луцьку, Черкасах, Вінниці.

При цьому варто зазначити, що, як стверджують представники руху, вони зовсім не агресивні, засуджують насильство з боку інших субкультур та виступають за індивідуальний стиль.

Так, “Редан” протиставляють іншій субкультурі, яка вважається уособленням “грубою сили” – “офникам”, члени якої можуть затіяти бійку через зовнішній вигляд іншої людини.

Де збираються “реданівці”

Враховуючи наміри влаштувати брутальний перфоманс із бійками у громадських місцях, основними місцями проведення зборів підлітків є:

площі,

торгові центри,

центральні частини міст.

Поради батькам

Поліцейські закликають дорослих приділяти увагу дітям, постійно роз’яснювати правила поведінки та вберегти від невиправданих вчинків.

“Не допускайте ситуації, коли неповнолітні зазнають впливу агресора, підтримуючи подібні флешмоби”, – йдеться у публікації.

Правоохоронці також рекомендують батькам цікавитись дозвіллям дітей, зокрема інтересами в мережі інтернет, стати по проблемних питаннях для них “найкращими товаришами”.

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