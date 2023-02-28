Били, роздягали і змушували їсти недопалки: на Запоріжжі підлітки отримали строк за знущання над однолітком

На Запоріжжі засудили трьох неповнолітніх до 7 років за ґратами за сексуальне насильство та знущання з однолітка. Як передає НСН, про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Про цю справу стало відомо ще минулого року, пише Громадське. У селищі міського типу Кушугум Запорізької області декілька підлітків запросили свого колишнього однокласника додому, а коли той прийшов — почали всіляко знущатися з нього.

До поліції звернулася мати тоді 14-річного хлопця. Родина забила на сполох, бо його вже кілька годин не було вдома, а телефон був вимкнений. Родичі почали шукати хлопця самостійно і тільки близько 18:00 матір дізналась адресу будинку, де її сина бачили того дня.

Слідчі встановили, що група неповнолітніх від 12 до 15 років били та принижували хлопця. Мати підлітка розповіла «Суспільному», що її сина навмисно заманили до будинку, а коли вона його знайшла, то дитину до неї вивели, тримаючи під руки.

«Вони його били. Гасили об нього цигарки. Вони його роздягали, виганяли на вулицю. Обливали холодною водою. Змусили їсти недопалки. Недопалки, які ще горіли. З попільнички недопалки. Коли ми їхали у швидкій, він цими недопалками блював. Опіки від цигарок є. Йому ножем відрізали волосся — чуб. Синці на спині, руках, голові. У нього струс головного мозку», розповіла жінка.

В ОГП повідомили, що постраждалому погрожували фізичною розправою та насильством, заволоділи його мобільним телефоном. Також з хлопця вимагали 1000 грн неіснуючого боргу. Один з неповнолітніх фільмував протиправні дії на власний телефон.

Поліція після прибуття на місце встановила особи шести неповнолітніх. Їх доставили до відділу поліції, де опитали в присутності батьків.

Спершу правоохоронці відкрили справу за статтею про катування. Але після виявлення нових обставин відкрили також провадження про розбій та сексуальне насильство. Тоді двох 15-річних учнів місцевого навчального закладу затримали, а суд відправив їх під варту.

Наразі за підтримання публічного обвинувачення ювенальних прокурорів суд визнав трьох підлітків винними у зґвалтуванні, сексуальному насильстві, розбої та вимаганні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 189 КК України). Їм призначили 7 років позбавлення волі.

На Запоріжжі підлітки знущались над однолітком

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