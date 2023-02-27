Хлопчик з фільму «Рік» знайшов маму: зворушлива історія

Хлопчик з документального фільму «Рік» знайшов маму. Жінку тримали у в‘язниці в одній із захоплених адмінбудівель Рубіжного. Розповідає НСН з посиланням на сайт TheBest.

Одним з героїв фільму «Рік», став 5-річний хлопчик з Рубіжного Луганської області. У другій частині фільму Петрович розповідає журналісту Дмитру Комарову, що шукає свою маму. І він, таки її знайшов.

Хлопчик розповів, що його мама зникла, а тато перебуває на заробітках. Петрович з братиком тиждень жили самі, поки їх не знайшли українські військові та доправили до лікарні.

«Нам треба поїхати звідси. Бомблять…Поруч попала ракета, коли ми з братиком спали. Від дому нічого не залишилось, лише маленькі шматочки. Відвезете нас до тата?», спитав тоді малюк журналіста.

Хлопчик з фільму «Рік» знайшов маму: відео

Подробиці та продовження історії Петровича з фільму «Рік», розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він повідомив, що герой фільму знайшов свою маму. У квітні 2022 року у Рубіжному було пекло, місто частково окупували росіяни, постійно точилися бої.

У 20-х числах квітня нацгвардійці під час патрулювання вулиці Рубіжного знайшли там двох хлопчиків. Дорослих з ними не було. Військові перевезли дітей до Сєвєродонецької лікарні, їх нагодували.

Згодом з’ясували, що батько був у Полтаві, з ним зв‘язалися і вже наступного дня машина “швидкої” доправила дітей на Полтавщину. Тоді про матір ще не було нічого відомо.

«Через декілька днів до позицій ЗСУ у Рубіжному прийшла жінка, яка шукала своїх дітей, розповів Гайдай. На початку квітня росіяни зупинили її на вулиці і відправили до організованої в‘язниці в одній з захоплених адмінбудівель Рубіжного. Жінка розповіла, що її били, знущалися, шантажуючи дітьми, змушували розвідувати позиції українських військових», розповів Гайдай.

Згодом жінку відпустили. Вдома дітей вона вже не застала, тож пішла їх шукати.

«Зараз родина разом», повідомив Гайдай.

Нагадаємо, журналіст Дмитро Комаров зустрів хлопчика Петровича у квітні у лікарні Сєвєродонецька знімаючи фільм «Рік».

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