У Рівненській області жінка народила 18-ту дитину. Дівчинку назвали Магдалиною, передає НСН.

43-річна сарненчанка Марія Губеня народила 18-ту дитину. Пологи приймали в Рівненському обласному перинатальному центрі.

«Перше дитя, мені здається, я його і не носила, й не народжувала. Зараз ускладнень не було, але щораз усе важче й важче, на ноги важче, я вже старша», говорить жінка.

Дівчинка народилася 7 лютого через кесарів розтин, її назвали Магдалиною. Вага — майже 3,5 кілограма, зріст — 55 сантиметрів.

Жінка народила 18-ту дитину: відео

Оперував багатодітну матір заступник головлікаря перинатального центру Степан Лічнер.

«У дівчинки є фізіологічна жовтяниця, тож ми перевели на другий етап догляду за дитинкою. З жінкою все добре, три доби потримаємо після кесаревого розтину і вона поїде додому разом з дитинкою», сказав лікар.

Вдома на маму з новонародженою Магдалиною чекають батько і чотири старші сестри та 13 братів.

«Чоловік допомагає, якщо треба — мама приїжджає, і старші діти у нас великі, живуть з нами, теж допомагають. У нас будинок на два поверхи, ще трохи недобудований. Зверху є чотири кімнати і знизу — три, кухня і вітальня», розповіла Марія Губеня.

Заступник головлікаря перинатального центру зауважив, що 18 дітей у сім’ї на Рівненщині — не рекорд. Рекорд області встановила жінка, яка 2019 року народила 19-ту дитину.

«Вона буде ще народжувати, ми домовилися, що й 20 допоможемо їй народити», зауважив Степан Лічнер.

Марія Губеня на запитання, чи планує 19-ту дитину, відповіла так:

“Нічого не планую, нічого не скажу на цю тему. Як буде”.

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