У Києві батько хотів викинути з балкона немовля: моторошне відео

8 лютого у Києві батько хотів викинути з балкона 3-місячне немовля. Родиною вже займаються соціальні працівники, передає НСН.

У Святошинському районі столиці стався моторошний інцидент – батько погрожував викинути з балкона 3-місячну дівчинку.

Цей інцидент вже прокоментували в столичній поліції.

«У Києві на вулиці Якуба Коласа чоловік намагався кинути з балкона першого поверху тримісячну дитину. Дитину зараз вилучають. На допомогу швидко прийшли поліціянти. Зараз з’ясовуються подробиці інциденту», розповіла речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Батько хотів викинути з балкона немовля: відео

За даними поліції, дитина не постраждала, але чоловік продовжує поводити себе агресивно.

Відомо, що ювенальні поліцейські спільно з представниками служби у справах дітей та сім’ї прийняли рішення про вилучення дитини з родини. Наразі дівчинка перебуває під наглядом лікарів.