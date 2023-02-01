Нелюдська жорстокість – вихователька на Київщині катувала 9-річну дитину

На Київщині вихователька знущалась з дев’ятирічної дівчинки у дитбудкинку. На тілі дитини виявили січені рани

Як повідомив очільник Київської обласної поліції Андрій Нєбитов, вона відверто катувала дитину, розповідає НСН

«Просто нелюдська жорстокість до дитини. Вихователька дитячого будинку на Фастівщині, замість того, аби оберігати і турбуватись про підопічну, відверто катувала 9-річну дівчинку. На тілі малолітньої виявили січені рани», – розповів він.

На Київщини вихователька катувала 9-річну дівчинку

Нєбитов додав, що найгірше в цій ситуації те, що подібні “методи виховання” у даному закладі застосовувались вже не вперше.

Довелось вилучити усі 19 дітей цього дитбудинку, зазначається, що вони перебувають у лікарні для проведення обстеження і з’ясування усіх обставин події.

«Поліція і прокуратура Київщини завжди мали принципову позицію щодо суворого покарання осіб, які проявляють жорстокість до дітей. Зараз 51-річна уродженка Києва затримана і поміщена до ізолятора тимчасового тримання. Подальшу її долю вирішить суд», – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що за побої і знущання над малолітньою підозрюваній виховательці загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нєбитов закликав усіх, кому відомі випадки насилля над дітьми, повідомляти про це соціальні служби або органи Нацполіції.

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