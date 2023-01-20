Чому Монастирський і Єнін були в одному гвинтокрилі: пояснення від Нацполіції (відео)

В Нацполіції розповіли, чому 18 січня Монастирський і Єнін були в одному гвинтокрилі. Разом вони летіли до однієї з прифронтових областей України, передає НСН.

Керівництво МВС часто їздило на передову, щоб побачити ситуацію на власні очі та проінспектувати забезпечення підрозділів Міністерства, які перебувають у «гарячих» точках. Ці поїздки здійснювалися, щоб ефективніше ухвалювати управлінські рішення.

«Вони вирушали у відрядження, поспішали та хотіли якомога швидше прибути на місце, щоб скоригувати у подальшому роботу міністерства якомога краще й ефективніше, у тому числі й задля переможних ситуацій на фронті», розповіла речниця Нацполіції Мар’яна Рева.

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Вона нагадала, що розслідування проводить Служба безпеки України.

«Дуже багато фото- та відеоматеріалів. Вони всі зібрані й у процесуальному порядку долучені до матеріалів кримінального провадження. Їх вивчатимуть експерти, й тоді на це можна буде дати відповіді. Без висновків експертизи ми не можемо нічого заявляти», додала Мар’яна Рева.

18 січня внаслідок авіакатастрофи в Броварах загинуло 14 людей, зокрема одна дитина. Постраждали 25 осіб, 11 з яких – діти. Серед померлих: міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар міністерства Юрій Лубкович. Загалом на борту гелікоптера перебувало 10 осіб.

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