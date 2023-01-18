Чому розбився гелікоптер у Броварах – офіційні версії, думки експертів

Чому розбився гелікоптер у Броварах? Правоохоронні органи досліджують обставини авіакатастрофи на Київщині.

Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що наразі розглядаються “всі можливі версії аварії”. Досудове розслідування доручено слідчим Служби безпеки України, в СБУ назвали основні версії.

ТСН зібрала офіційні коментарі та думки експертів щодо причин трагедії в Броварах, передає НСН.

Офіційні версії

Речник Служби безпеки України Артем Діхтяренко повідомив на брифінгу, що наразі розглядаються декілька версій трагедії.

“Серед них порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера або умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Співробітники СБУ проводять комплекс технічно-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії”, зазначив Діхтяренко.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів, скільки часу може зайняти розслідування причин аварії.

“Небо помилок не пробачає, як кажуть льотчики, але про причини говорити зарано, тому що є кілька факторів, які можуть впливати і через які може статися катастрофа. Комісія буде розслідувати, і це не буде за 1-2 дні, тому що дослідити катастрофу певний час має зайняти. Буде створена державну комісію, в яку увійдуть авіаційні фахівці і дослідять причини, що саме відбулося, які фактори впливали на те, що вертоліт, на жаль, впав. Треба вивчити, що саме відбулося, радіообмін, технічний стан вертольота. Це як мінімум кілька тижнів буде тривати. Технічне дослідження займає певний час”, зауважив Ігнат.

Речник Повітряних сил також розповів, що відбулось падіння гелікоптера ЕС225 Super Puma, які передавали Україні французькі партнери. Ці гелікоптери іноземного виробництва були призначені для ДСНС і МВС, займались різними спеціальними завданнями.

Чому розбився гелікоптер у Броварах? Що сказав експерт

Авіаційний експерт, менеджер авіаринку Богдан Долінце розповів ТСН, що гелікоптер ЕС225 – відносно новий, і з точки зору безпеки польотів до нього не має бути питань. За його словами, 70% таких аварій стаються через людський фактор.

“Якщо казати про конкретні моделі, які є в Україні – частина машин раніше була у використанні, але з точки зору безпеки польотів це ні на що не впливає. Гелікоптери, літаки використовуються по 20, 30 років. Є випадки, коли літаки використовуються навіть 50 років. Ключовим в цьому для безпечної експлуатації, відповідно до регламентів, мають своєчасно проводитись технічні роботи, технічні перевірки. Це гарантує, що машина та її системи відповідають необхідному рівню безпеки польотів, закладеному заводом-виробником. Тому з точки зору безпеки польотів до машини питань наче немає. Машина має європейський сертифікат безпеки польотів, вона використовується в Японії, Канаді, гвинтокрил пройшов тестові випробування в різних країнах”, каже авіаексперт.

Долінце нагадав, що в будь-якому гелікоптері обов’язково є так звані чорні скриньки, які будуть досліджені.

“Якщо дивитись на причини авіакатастроф, то 2/3, 70% з них стаються через людський фактор. До 10% – технічний збій, решта – або зовнішні умови, в тому числі і погодні, і акти незаконного втручання”, розповів він.

Версія з “російським слідом” – думка аналітика

У аварії гвинтокрила в Броварах можна побачити характерний “почерк” спецслужб РФ. Таку думку висловила російська політична аналітикиня Ольга Курносова в ексклюзивному коментарі ТСН.

“Мені ця аварія нагадала аварію, що сталася у Росії. На виборах 1996 року балотувався у президенти генерал Лебідь. Це була досить помітна постать у російській політиці, після чого він був губернатором. Його політична вага залишалася досить серйозною. Він загинув у схожій катастрофі – його вертоліт нібито зачепився за дроти, впав і всі розбилися. Оскільки він був помітною політичною фігурою, дехто говорив про можливу диверсію та про те, що ця аварія була підлаштована”, розповіла Курносова.

Також аналітикиня нагадала про загибель в авіакатастрофі президента Польщі Леха Качинського:

“Все керівництво Польщі, включаючи президента, летіло на траурну церемонію і літак розбився під час заходу на посадку. Наразі залишається дуже багато версій, що це була диверсія, а не помилка пілота”.

На запитання, хто міг стояти за катастрофою гвинтокрила в Броварах, Курносова відповіла:

“На мою думку, це очевидно. На мій погляд, це вигідно Кремлю, тому що практично все керівництво Міністерства внутрішніх справ одномоментно гине. Я не вірю, що це може бути випадковістю. 10% випадковості залишаємо, але мені здається, що це надто серйозно, щоб бути випадковістю”.

За її словами, “спроба видати диверсію за помилку пілота – почерк російських спецслужб”.

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