Можливо, це був метеорит. Незвичайне сяйво у небі помітили в ніч на 1 травня мешканці кількох областей України. Відео спалаху публікують Телеграм-канали.

Про це інформують Новини України – НСН.

Наче сонце виглянуло на мить: яскравий спалах зеленого кольору помітили сьогодні вночі в небі над Дніпропетровською, Харківською, Запорізькою, Полтавською і Сумською областями.

Ймовірно, це було падіння метеориту. Втім офіційних заяв наразі немає.

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