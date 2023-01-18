Три основні версії падіння гелікоптера у Броварах – СБУ

У Службі безпеки України назвали три основні версії падіння гелікоптера у Броварах Київської області

У Броварах на Київщині у середу, 18 січня, впав гелікоптер поблизу дитсадка. У СБУ розпочали розслідування падіння гелікоптера.

В пресслужбі СБУ повідомили, що наразі розглядають всі можливі версії катастрофи. Про це розповідає НСН

У СБУ розглядають три версії падіння гелікоптера

Серед можливих версій катастрофи:

порушення правил польоту;

технічна несправність гелікоптера;

умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

«Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії», – йдеться у повідомленні.

Раніше у етері телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що на розслідування достеменних причин авіакатастрофи в Броварах знадобиться декілька тижнів. Цю справу розслідуватиме держкомісія.

«Комісія буде розслідувати причини. Це не буде 1-2 дні, тому що дослідження авіакатастрофи займає певний час. Думаю, буде створена державна комісія, до якої увійдуть різні авіаційні фахівці. Вони дослідять причини того, що відбулося, та які фактори впливали на те, що вертоліт впав»,– сказав Юрій Ігнат.

Джерело

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