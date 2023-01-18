У Броварах загинув автор фото героїв Маріуполя: що про нього відомо

18 січня у Броварах загинув автор фото героїв Маріуполя – Микола Анацький. Йому було 34 роки, передає НСН.

Він був справжнім патріотом. Брав участь в АТО. У 2022 році допомагав звільняти Київську область від ворога. Микола Анацький народився і виріс у Бахмуті Донецької області. Гвардієць. Служив у батальйоні «Донбас». Потім перевівся до лав батальйону ім. Кульчицького.

«Чіткий, професійний, ви неодноразово бачили його роботи у фотозвітах МВС. Справжній офіцер, друг. Ми познайомились випадково (або не випадково) на День Національної поліції. Дуже добре це пам’ятаю. Це було професійне кохання з першого погляду», написала про легендарного фотографа Вікторія Навроцька, заступник директора Департаменту комунікації у МВС України.

21 вересня, у ході звільнення командирів «Азову», в Анкарі Миколі Анацькому вдалося зробити світлини, на яких Денис Монастирський та Кирило Буданов разом з Денисом Прокопенко, Сергієм Волинським, Святославом Паламаром, Денисом Шлегою та Олегом Хоменком.

14 січня Микола Анацький відзначив свій день народження. У нього лишилися дружина і донька.

У Броварах загинув автор фото героїв Маріуполя: фото

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