«Чарівну Сергієтту» в перуці і на підборах піймали при спробі перетнути кордон (відео)

Українець в перуці і на підборах намагався перетнути кордон, видаючи себе за жінку. Його було викрито і затримано.

Про це повідомляють сьогодні, 6 травня, у Державній прикордонній службі України, публікуючи відео, після перегляду якого не знаєш, чи сміятися, чи плакати, передають Новини України – НСН.

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Вони розповідають, що 44-річний мешканець Золотоноші, що на Черкащині, переодягнений у жінку, намагався перетнути кордон з Румунією.

«Фешн-лук», макіяж з перукою – саме в такому вигляді, маючи з собою паспорт сестри, українець прибув на Закарпаття.

У прикордонні наряд швидко викрив маневр з перевдяганням «туристки», навіть попри те, що чоловік до останнього стояв на своєму: він – громадянка України. Стосовно порушника складено протокол про адмінправопорушення, справу розгляне суд.

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