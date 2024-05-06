Надзвичайна подія техногенного характеру: у Кропивницькому горить «Хімрезерв» – що відомо (відео)

У Кропивницькому горить «Хімрезерв». Як зазначили в ОВА, це надзвичайна подія техногенного характеру. На жаль, вже відомо про жертву.

Новини України – НСН розповідають все, що відомо на цей момент.

Пожежа сталася на підприємстві «Хімрезерв», що на вулиці Виставковій обласного центру. Вона не пов’язана з військовою агресією.

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Він попросив зберігати спокій.

За попереднім визначенням – це надзвичайна подія техногенного характеру. На місці працюють служби ДСНС. Управління з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення ОВА залучить спеціалістів ДП обласний центр контролю та профілактики хвороб до дослідження якості повітря, – написав начальник ОВА

Станом на 14:50, за даними Райковича, пожежу вдалося локалізувати.

На жаль, рятувальники виявили одного загиблого.

ГУ ДСНС у Кіровоградській області повідомило, що наразі рятувальники кропивницьких підрозділів ліквідовують пожежу на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції в обласному центрі. Горить ємність з рідинами на території резервуарного парку підприємства. Для ліквідації пожежі залучили 9 одиниць техніки та понад 30 співробітників особового складу.

Патрульна поліція повідомила, що у зв’язку із пожежею на околиці міста Кропивницького дорожній рух вулицею Першою Виставковою, від вулиці Кільцевої до залізничного переїзду, тимчасово ускладнений. Об’їзд здійснюється через селище Нове Кіровоградської області.

У Кропивницькому горить «Хімрезерв»: відео

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