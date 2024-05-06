Ситуація на фронті складна: Сирський розповів, на які два міста націлився ворог

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський констатував, що ситуація на фронті складна. Він розповів, на які два міста націлився ворог і де намагається прорвати оборону.

Про це Сирський написав у своєму Телеграмі 6 травня, передають Новини України – НСН.

Ситуація на фронті складна

У звʼязку зі складною ситуацією на Сході, протягом двох діб працював у частинах, які ведуть оборонні дії на Покровському та Курахівському напрямках, тобто на напрямку головного удару противника, – написав Сирський

Він зазначив, що саме тут зосереджені основні ударні сили ворога, який намагається прорвати оборону наших військ та, розвиваючи успіх, вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ.

Маючи від самого початку чисельну перевагу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, противник щоденно атакує позиції наших військ. Наша задача в цих умовах – утримати займані рубежі та позиції, вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани і виграти час для формування та підготовки наших резервів.

Провів роботу з командирами підрозділів. Роль і місце офіцера в усі часи були визначальними у досягненні успіху або поразки на полі бою. Неможливо командиру роти або батальйону керувати боєм за декілька кілометрів від своїх підрозділів, і приймати виважені та адекватні рішення на відстані, особливо, коли інтенсивність бойових дій зашкалює та є високий ризик для життя бійців. Присутність командира відіграє вирішальну роль у підтриманні високого рівня морально-психологічного стану серед підлеглих, їхньої стійкості, впевненості у тому, що вони не кинуті напризволяще, – написав головком

Він додав, що під час роботи з командирами бригад та їх підлеглими прийняв всі необхідні рішення щодо посилення оборони резервами, виділення додаткової кількості ракет, боєприпасів, засобів РЕБ та БПЛА. Впевнений, це допоможе нашим підрозділам успішно відбивати атаки противника та завдавати йому суттєвих втрат.

Звичайно, напередодні нашого професійного Свята, Дня піхоти, вручив відзнаки і нагороди кращим воїнам, які відзначилися в боях з окупантами, – написав Олександр Сирський

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Ситуація загострилась: Сирський розповів, що насправді відбувається на фронті