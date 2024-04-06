Найбільш жорсткі бої на фронті нині тривають у районах Водяного і Первомайського, а також східніше Часового Яру. Водночас ЗСУ мають тактичний успіх на двох напрямках фронту

Російські окупанти намагаються прорвати українську оборону східніше Часового Яру, Часів Яр залишається під контролем України попри численні атаки. На Куп’янському та Лиманському напрямках українські війська мають тактичний успіх.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає НСН.

Сирський зауважив, що ситуація на фронті залишається складною. Окупанти, маючи перевагу у повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах, продовжують наступальні дії вдень і вночі, зокрема застосовують штурмові групи за підтримки бронетехніки.

На окремих напрямках ворог намагається вести штурмові дії в пішому порядку, хвилями, від взводу до роти, інколи батальйону.

ЗСУ мають тактичний успіх на двох напрямках фронту — Сирський

Особливо складна обстановка, за словами Сирського, склалася на Бахмутському напрямку в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки; на Авдіївському — в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського; на Новопавлівському — в районі Новомихайлівки.

«Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі», — наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Тим часом на Лиманському напрямку противник веде локальні наступальні дії в районах Білогорівки, Веселого; на Оріхівському — в районах Роботиного та Вербового з метою відновлення втраченого положення; на Херсонському — намагається витіснити українські війська з плацдарму на лівому березі Дніпра в районі Кринків. Але успіху на цих напрямках росіяни не мають.

«Водночас на Куп’янському та Лиманському напрямках ми маємо і певний тактичний успіх», — відзначив він.

Сирський резюмував, що Сили оборони продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, виснажувати ворога, завдавати йому значних втрат в особовому складі, озброєнні та військовій техніці.

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