Нічна повітряна атака 27 липня: збили усі цілі, але є руйнування і виникли пожежі – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 27 липня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди» і ракету. Нашій ППО вдалося збити, але не вдалося уникнути руйнувань.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 27 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області та чотирма ударними БпЛА «Shahed» із Приморсько-Ахтарська – рф.

Усі цілі було збито силами та засобами Сил оборони України у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях.

Крім того, протягом минулої та за поточну добу протиповітряною обороною знищено ще вісім повітряних цілей на південному та північно-східному напрямках: 4 розвідувальні БпЛА «Supercam», 1 ударно-розвідувальний БпЛА «Форпост», 1 БпЛА (тип встановлюється), 2 баражуючі боєприпаси «Ланцет».

Нічна повітряна атака 27 липня: ситуація в регіонах

Київщина

Четверту ніч поспіль Київська область під атакою ворожих ударних дронів. Тривога тут сьогодні оголошувалася тричі.

Про це повідомили у Київській ОВА.

Влучань в об’єкти цивільної та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні.

Уламки ворожого БпЛА впали на території одного з населених пунктів. Виникла пожежа травʼяного настилу, яку оперативно ліквідували.

Обірвані електропроводи. Також пошкоджено дахи двох приватних будинків та паркан. Уламки фіксуються на присадибних ділянках.

Оперативні групи продовжують свою роботу з ліквідації наслідків атаки.

Полтавщина

Уночі росія атакувала Полтавщину БпЛА: пошкоджено промисловий об’єкт. На місці виникла пожежа, яку ліквідовували рятувальники.

Про це у своєму Телеграм-каналі написав начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Є пошкодження промислового об’єкта. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. На щастя, без постраждалих. Повітряну тривогу не ігноруйте, перебувайте в безпечних місцях. Бережіть одне одного, – написав він

Дніпропетровщина

Вночі підрозділи ПвК “Схід” збили над Дніпропетровською областю 2 ворожі шахеди.

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