Нічна повітряна атака 24 липня: є постраждалі і руйнування, виникли пожежі – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 24 липня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди» і ракети. На жаль, є постраждалі люди і руйнування. Виникли пожежі.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних вилах повідомляють, що у ніч на 24 липня 2024 року російські окупанти завдали удару по Харківщині балістичною ракетою «Іскандер-М» та ракетою, тип якої встановлюється (із Бєлгородської обл. – рф.). Також ворог атакував південь країни ударними БпЛА типу «Shahed» із Приморсько-Ахтарська – рф. та окупованого Криму.

Усього радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 23 ударних БпЛА противника. Відбивали повітряний напад підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил. В результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БпЛА. Більшість – на Одещині.

Протягом минулої доби та поточної доби Силами оборони України на різних напрямках знищено щонайменше 8 розвідувальних безпілотних літальних апаратів противника: 4 – “Zala”, 2 – “Supercam”, 2 – “Орлан-10”.

Нічна повітряна атака 24 липня: ситуація в регіонах

Харківщина

На Харківщині є постраждалі і руйнування.

Російські війська вранці 24 липня двічі обстріляли Харків.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, о 5:15 ворог вдарив по Немишлянському району Харкова. Пошкоджені промислова будівля, будинок і щонайменше 5 автомобілів. Без постраждалих.

О 5:25 за іншою адресою було влучання у приватний житловий будинок. Виникла пожежа. За попередніми даними правоохоронців, ворог вдарив ракетами, тип встановлюється.

Близько 5:00 по Малоданилівській громаді Харківського району ворог вдарив «Шахедом». Під ударом опинився екопарк в с. Лісне. Внаслідок обстрілу БПЛА горіла будівля конюшні. Постраждали два чоловіки 41 та 18 років.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, спеціалісти вибухонебезпечного управління, рятувальники, медики. За фактами порушення законів та звичаїв війни поліція відкрила кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

На фото – наслідки ударів по Харкову і району

Одещина

Росіяни вночі вдарили дронами Shahed по Ізмаїлу на Одещині

Постраждала портова інфраструктура. Також було влучання у житлову п’ятиповерхівку. Загиблих немає, але троє людей отримали поранення.

Пошкоджено 3 вантажних автомобілі. На місці також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

Черкащина

Повітряна тривога у Черкаській області тривала понад 7 годин.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За попередньою інформацією, мінус ворожий БпЛА в межах нашої області, – повідомив Табурець.

Він зазначив, що інформація про потерпілих і руйнації не надходила. Наразі триває обстеження території.

Дніпропетровщина

Вночі над Дніпропетровською областю був збитий ворожий «Шахед». Інформація про постраждалих і руйнування не надходила.

Дрон залетів у Румунію – ЗМІ

Вночі під час атаки російських дронів на Одеську область на прикордонних територіях Румунії оголошували тривогу. Також повідомлялося про вибухи у муніципалітеті Тулча.

Про це повідомляє місцеве видання News.ro.

Місцева влада близько 2:20 за місцевим часом оголосила повітряну тривогу через можливість падіння деяких об’єктів на території поблизу кордону з Україною. До цього було зафіксовано кілька об’єктів (дронів), що наближалися до північного району повіту Тулча.

Під час тривоги на номер служби екстреної допомоги надійшло близько 10 дзвінків про вибухи, більшість із Тулча.

У мережі також публікують відео нібито прильоту дрону по румунському селу Плауру (повіт Тулча), яке знаходиться на березі Дунаю.

Ще новини України: Обстріл Харківської області 22 липня – двоє постраждалих, є руйнування