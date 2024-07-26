Нічна повітряна атака 26 липня: ворог вдарив по об’єктах енергетики

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 26 липня. Росія запускала по Україні «Шахеди» і ракету. Більшість ворожих цілей було збито, але є і влучання, руйнування і постраждалий.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється…

Інформація від Повітряних сил

Росія вночі 26 липня завдала по Донецькій області удару балістичною ракетою «Іскандер-М», запущеною з Ростовської області. Крім того, з Курська та окупованого Криму було запущено «шахеди».

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 22 «шахедів». 20 із них збито протиповітряною обороною у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях, – повідомив він

Напад росіян відбивали мобільні вогневі групи, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ.

Ворог вдарив по об’єктах енергетики

В Укренерго повідомили, що безпілотники завдали удару по об’єктах енергетики у Житомирській та Чернігівській областях. Через це в окремих районах Житомирської області знеструмлювалися побутові та промислові споживачі. Станом на ранок електропостачання відновлено, продовжуються ремонтні роботи.

Нічна повітряна атака 26 липня: ситуація в регіонах

Житомирська область

Вночі сили ППО працювали у Житомирській області: ворог здійснював масовану атаку БпЛА на регіон.

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

«Нашими силами ППО велась активна антидронова робота. На жаль уламками БПЛА пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури та енергетики. Здійснюється ліквідація наслідків та оцінка завданих збитків. Жертв серед цивільного населення немає”, – йдеться в повідомленні

Чернігівська область

В ніч на 26 липня російські військові атакували “шахедами” Ніжин на Чернігівщині.

Про це повідомив глава Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Дрони влучили в обʼєкт інфраструктури та житловий гуртожиток.

Внаслідок удару поранення отримала цивільна людина.

Херсонщина

Ворог атакував Херсонську область “шахедами”. За результатами бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони знищено 10 ворожих ударних БпЛА.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Внаслідок падіння уламків в обласному центрі спалахнули пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.

Київська область

У Київській області вночі по російських дронах працювали сили протиповітряної оборони, постраждалих та влучань немає.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, третю ніч поспіль ворог атакує область ударними дронами. Цього разу тривога тривала більше двох годин.

На Київщині працювали сили протиповітряної оборони. За оперативною інформацією, постраждалих, а також влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає, підкреслив голова ОВА.

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