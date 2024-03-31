Ворог посилив атаки на двох напрямках, втратив 153 одиниці техніки: ситуація 31 березня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот шістдесят сьому добу. Розповідаємо про ситуацію 31 березня на фронті, втрати окупантів, успіхи ЗСУ і нічні повітряну атаку.

Свіжі дані НСН надає з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні Сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 31 березня 2024 року російські окупанти атакували 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс (район пусків Саратовська обл (рф),11-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків Приморсько-Ахтарськ ( рф)та ТОТ українського Криму), балістичною ракетою «Іскандер-М» (ТОТ українського Криму) та керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької області)

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

31 березня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 17 ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив

87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Нескучне Сумської області; Григорівка, Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ-Вузловий Харківської області; Новолюбівка Луганської області; Терни, Ставки, Ямполівка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Дружба, Бердичі, Семенівка, Водяне, Олександропіль, Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

Ворог посилив атаки на двох напрямках: Авдіївському і Новопавлівському.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка на Луганщині, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське, Невельське, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське, Невельське, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 5 атак на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших військ на лівобережжі Дніпра.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 4 радіолокаційних станціях, 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 4 засобах протиповітряної оборони та 1 артилерійському засобу ворога.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 650 осіб. Також ворог втратив 15 танків, 20 бойових броньованих машин, 44 артилерійських системи, 7 засобів ППО, 30 БпЛА ОТР, 2 ракети, 47 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 442170 (+650) осіб,

танків ‒ 6966 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 13304 (+20) од,

артилерійських систем – 11050 (+44) од,

РСЗВ – 1023 (+0) од,

засоби ППО ‒ 743 (+7) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня– 8731 (+30),

крилаті ракети ‒ 2048 (+2),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14717 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 1823 (+9)

Дані уточнюються.

Ще новини України: Впродовж доби відбулося 72 бойових зіткнення – ситуація на фронті 30 березня