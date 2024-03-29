Де найбільше атакував ворог, а де затих: ситуація 29 березня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот шістдесят п’яту добу. Розповідаємо про ситуацію 29 березня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Дані НСН надає з посиланням на Генштаб ЗСУ і повітряні сили.

Масована нічна повітряна атака сьогодні

Повітряні сили повідомляють, що у ніч на 29 березня 2024 року противник завдав потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА:

Усього – 99 засобів повітряного нападу:

60 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область -рф.);

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (із трьох винищувачів МіГ-31К – Рязанська область -рф.);

2 балістичні ракети «Іскандер-М» (ТОТ Крим);

9 керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 – Бєлгородська область);

4 крилаті ракети «Іскандер-К» (Курська область -рф);

21 крилата ракета Х-101/Х-555 (із одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс -рф.).

До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі:

58 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;

17 крилатих ракет Х-101/Х-555;

5 керовані авіаційні ракети Х-59;

4 крилаті ракети «Іскандер-К».

29 березня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень.

Загалом, російські окупанти завдали 16 ракетних та 131 авіаційний удар, здійснили 128 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Бобилівка Сумської області; Борова, Куп’янськ Харківської області; Невське Луганської області; Терни, Ямполівка, Миколаївка, Залізне, Часів Яр, Андріївка, Диліївка, Новобахмутівка, Карлівка, Очеретине, Уманське, Бердичі, Красногорівка, Костянтинівка, Антонівка, Старомайорське, Донецької області; Комишуваха, Малинівка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили.

На Лиманському напрямку українські воїнами відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 13 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, Сили оборони України відбили 3 атаки в районі населеного пункту Семенівка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних позицій.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне де противник, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку російські окупанти 8 разів атакували позиції українських військ в районах Роботиного, північно-західніше Вербового та північніше Приютного Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили дві безуспішні атаки на позиції українських військ.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдали ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу російських окупантів, чотирьох пунктах управління, чотирьох засобах протиповітряної оборони, двох артилерійських засобах та складу боєприпасів російських загарбників.

Минулої доби загальні втрати ворога склали 820 російських загарбників, 8 танків, 27 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 6 засобів протиповітряної оборони, 56 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5 ракет, 50 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 440790 (+820) осіб,

танків ‒ 6922 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 13264 (+27) од,

артилерійських систем – 10991 (+28) од,

РСЗВ – 1023 (+2) од,

засоби ППО ‒ 735 (+6) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8656 (+56),

крилаті ракети ‒ 2022 (+5),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14645 (+50) од,

спеціальна техніка ‒ 1807 (+7)

Дані уточнюються.

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