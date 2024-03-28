Незмінно «давлять» один напрямок: ситуація 28 березня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот шістдесят четверту добу. Розповідаємо про ситуацію 28 березня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку. Росіяни незмінно «давлять» один напрямок, але атакують майже скрізь.

Інформацію НСН надає з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні Сили

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 28 березня 2024 року противник завдав ракетного-авіаційного удару по Україні із застосуванням трьох крилатих ракет Х-22 та протирадіолокаційної ракети Х-31П (з акваторії Чорного моря), зенітної керованої ракети С-300 (Донеччина) та 28 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Курська область (рф), мис Чауда (ТОТ українського Криму).

Знищено 26 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

28 березня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.

Загалом, російські окупанти завдали 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснили 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Ветеринарне, Харків, Синьківка, Кругляківка, Борова, Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області; Ямполівка, Новий, Дружба, Іванівське, Бердичі, Новобахмутівка, Очеретине, Семенівка, Цукурине, Новомихайлівка, Олександропіль, Катеринівка, Єлизаветівка, Велика Новосілка, Старомайорське Донецької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 4 атаки ворога в районі населених пунктів Іванівське, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, Сили оборони України відбили 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати російських загарбників в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, де противник, за підтримки авіації, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ .

. На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 4 рази атакував позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби ворог здійснив тут безуспішну атаку на позиції українських військ.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, засобу протиповітряної оборони, станції радіоелектронної боротьби, трьох пунктах управління безпілотників та ще одному важливому об’єкту противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 780 російських загарбників, 10 танків, 21 бойова броньованана машина, 32 артилерійські системи, дві реактивні системам залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 22 дрони оперативно-тактичного рівня, дві ракети, 56 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 439970 (+780) осіб,

танків ‒ 6914 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 13237 (+21) од,

артилерійських систем – 10963 (+32) од,

РСЗВ – 1021 (+2) од,

засоби ППО ‒ 729 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8600

(+22),

крилаті ракети ‒ 2017 (+2),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14595 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 1800 (+6)

Дані уточнюються.

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