ЗСУ відбили 66 атак за добу: де найбільше, яка ситуація 27 березня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот шістдесят третю добу. Розповідаємо про ситуацію 27 березня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку сьогодні.

Дані НСН надає з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

Уночі 27 березня 2024 року противник атакував ударними БпЛА типу «Shahed» із Курської області (рф). Усього застосовано 13 ворожих безпілотників. Збито – 10, у Харківській, Сумській та Київській областях.

27 березня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень.

Загалом, протягом минулої доби російські окупанти завдали 5 ракетних та 74 авіаційних ударів, здійснили 152 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Веселе, Курдюмівка, Часів Яр, Бердичі, Новопокровське, Новомихайлівка, Микільське, Карлівка, Уманське, Семенівка, Красногорівка, Олександрівка, Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили безуспішну атаку на позиції українських військ в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, та північніше Веселого Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 7 атак ворога в районі населених пунктів Іванівське, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, Сили оборони України відбили 9 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Невельське та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати російських загарбників в районах населених пунктів: Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне, де противник, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону ук військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагалися вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили 3 безуспішних атаки на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 2 пунктах управління та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по засобу протиповітряної оборони, артилерійському засобу та складу боєприпасів противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали 1030 російських загарбників, 11 танків, 9 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 25 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одна ракета, 41 автомобіль та 5 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 439190 (+1030) осіб,

танків ‒ 6904 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 13216 (+9) од,

артилерійських систем – 10931 (+27) од,

РСЗВ – 1019 (+0) од,

засоби ППО ‒ 728 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8578 (+25),

крилаті ракети ‒ 2015 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14539 (+41) од,

спеціальна техніка ‒ 1794 (+5)

Дані уточнюються.

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