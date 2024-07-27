Меморіал: вбиті росією. Тетяна Корнієнко, 41 рік, Київ, липень

Вбиті росією: Тетяна Корнієнко прийшла на роботу на кілька годин, аби підписати документи. У цей час російська армія обстріляла будівлю, де був розміщений офіс. Це була дбайлива мама, кохана і віддана дружина. Вона повернулася з-за кордону, щоб підтримати свого чоловіка, який служить у війську…

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Вбиті росією: Тетяна Корнієнко

Життя Тетяни Корнієнко відібрав російський ракетний удар по Києву. 8 липня 2024 року вона прийшла на роботу на кілька годин, аби підписати документи. У цей час російська армія обстріляла будівлю, де був розміщений офіс, в якому працювала Тетяна. Поряд також не стало її колеги Тетяни Честнейшої.

Тетяні Корнієнко був 41 рік. Вона виросла у місті Сміла на Черкащині. Обіймала посаду юристки та адвокатки в офісі авіакомпанії «Maximus Airlines». Вільний час присвячувала синові та чоловікові, також турбувалася про батьків, обожнювала проводити час із друзями. Цікавилася вишиванням, хендмейдом, здоровим способом життя.

Це була дбайлива мама, кохана і віддана дружина. Вона повернулася з-за кордону, щоб підтримати свого чоловіка, який служить у війську. Усю себе віддавала сім’ї. Там, де перебувала Тетяна, – був лад і затишок. Життєрадісна, весела, вона неймовірно любила Україну, – розповіла сестра Олена Коляда

У Тетяни залишилися батьки, чоловік, син та сестра.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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